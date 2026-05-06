Artesano fabrica botas y alpargatas a medida desde hace 20 años en Paraná

Un artesano entrerriano fabrica botas y alpargatas de manera completamente manual, siguiendo una tradición familiar que heredó de su padre. Desde hace dos décadas, Adrián Vittori se dedica a la producción de calzado de cuero a medida y comercializa sus productos en distintas provincias del país.

Durante una recorrida de Elonce por la fábrica de calzados "El Ruso”, el artesano mostró parte del proceso de producción y detalló los distintos modelos que realiza. “Hago botas de cuero para jineteadas, para trabajo en el campo, para bailarines, para cazadores y también para gente de ciudad”, explicó.

Oficio heredado y trabajo artesanal

Vittori contó que aprendió el oficio observando a su padre, quien también fabricaba botas de cuero en la localidad de Maciá. “Hace 20 años empecé, primero con alpargatas porque era más fácil y después seguí con la fabricación de botas”, relató.

El artesano destacó que todos los productos son confeccionados con cuero vacuno natural y materiales resistentes. “No uso sintético, todo es cuero original”, remarcó.

Botas hechas a medida

Uno de los trabajos más requeridos son las botas personalizadas, elaboradas según las medidas exactas de cada cliente. Para confeccionarlas, toma medidas del pie, empeine y pantorrilla, con el objetivo de lograr un calzado cómodo y duradero.

“Cada persona tiene distinto gemelo y distinta altura de caña, entonces la bota queda adaptada al pie”, explicó.

Según indicó, la fabricación de un par de botas demanda aproximadamente una jornada completa de trabajo.

Alpargatas en tendencia

Además de las botas, el artesano produce alpargatas de cuero de vaca y de carpincho, artículos que, según aseguró, volvieron a posicionarse entre los calzados más buscados.

Las confecciona tanto para venta minorista como mayorista y envía pedidos a diferentes provincias. “Tengo clientes de muchos lugares que siempre vuelven a comprar”, comentó.

Máquinas y tradición

En el taller de barrio Los Arenales aún conserva antiguas máquinas de coser industriales, algunas utilizadas específicamente para el trabajo en cuero pesado. “Son máquinas viejas, pero funcionan muy bien”, señaló mientras mostraba las herramientas con las que realiza el armado y costura de las piezas.

Artesano fabrica botas y alpargatas a medida desde hace 20 años en Paraná

Calidad y durabilidad

Vittori aseguró que prioriza la resistencia del producto por encima de otros aspectos estéticos. “Quizás no son cien por ciento prolijas, pero son botas fuertes, como las hacía mi padre”, expresó.

Actualmente, las botas tienen un valor aproximado de 250 mil pesos, mientras que las alpargatas varían según el material utilizado: las de cuero de carpincho, salen 40 mil pesos, mientras que las de cuero de vaca, 20 mil pesos.