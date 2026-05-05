“Tengo la tradición en mis venas”, afirmó el cantor que emociona con folklore y le dejó un mensaje al Chaqueño

REDACCIÓN ELONCE
El cantor revelación de Victoria, Facundo Figueroa, sorprende con apenas 9 años por su talento, su amor por el folklore y su fuerte identidad cultural. En diálogo con Elonce, le dejó un mensaje al Chaqueño Palavecino.
El cantor revelación de Victoria tiene nombre y apellido: Facundo Figueroa. Con tan solo 9 años, el joven artista entrerriano comienza a ganarse un lugar en el mundo del folklore, destacándose por su talento, su presencia escénica y su compromiso con la tradición. Desde su ciudad, el niño combina su vida escolar con la música, mientras suma presentaciones en festivales y eventos culturales.
“Me presento, soy Faustino Figueroa, soy de Victoria, Entre Ríos. Tengo tradición de gaucho y la tradición en mis venas”, expresó a Elonce el pequeño artista, quien ya muestra una identidad marcada dentro del género.
Su vínculo con la música comenzó a muy temprana edad. “Canto desde los 6 años y mi primera actuación fue con Tito Samuel Garcilazo, un gran payador del país y de la zona”, recordó, evidenciando un inicio rodeado de referentes.
Un talento que crece en los escenarios
El entrerriano no solo canta, sino que disfruta profundamente del escenario. “Me gusta subirme mucho al escenario y alegrar a la gente siempre. Es una de las cosas que me gusta hacer”, contó.
Su crecimiento artístico se refleja también en sus logros recientes. “El sábado estuve en la Pre Fiesta del Sábalo, donde fui ganador como solista cantor de folklore acá en Victoria”, relató con orgullo.
Este reconocimiento le abre nuevas puertas. “Voy a estar en otro festival grande en octubre”, anticipó, consolidando su camino dentro del circuito folklórico.
Tradición, familia y pasión por el folklore
Facundo no solo canta: vive el folklore como una forma de identidad. “Yo siempre en cualquier lugar que hay folklore, voy empilchado. Es mi sello, mi estilo, me gusta. Es algo que mi abuelo me enseñó”, expresó.
Entre sus referentes musicales aparecen figuras destacadas del género como Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero, Cristian Herrera y Soledad Pastorutti. “Mi sueño es subirme al escenario con alguno de mis artistas favoritos”, afirmó.
Además, dejó un mensaje claro sobre el valor cultural que defiende: “Quiero decir algo: que la tradición nunca se muera”.
Entre la escuela, la música y los sueños
A pesar de su corta edad, el pequeño cantor mantiene una rutina exigente. “Voy a la escuela, a canto y a guitarra. Me está yendo muy bien, gracias a Dios”, explicó.
Asiste a la Escuela N°43, donde también recibe el apoyo de sus compañeros. “Dicen que canto bien, que siga así”, comentó.
Sobre el escenario, los nervios ya no son un problema. “Antes tenía más nervios, pero ahora ya estoy acostumbrado, se me pasaron un poco”, aseguró.
Un futuro prometedor
El sueño de Facundo es claro: seguir creciendo en la música y llegar a los grandes escenarios. “Mi sueño es llegar a cantar con el Chaqueño Palavecino”, dijo, incluso dedicándole un mensaje: “Querido Chaqueño, te quiero decir que te amo, que sos uno de mis cantantes favoritos del folklore y espero algún día que cantemos juntos”.
Su historia recién comienza, pero ya deja huella. Con talento, carisma y un profundo amor por las raíces, el cantor revelación de Victoria se perfila como una de las nuevas voces del folklore argentino.
“Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y que su público me conozca”, cerró el pequeño artista, que ya sueña en grande sin perder la esencia de sus orígenes.