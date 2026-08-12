Un presidente comunal santafesino fue a la fiesta del pueblo y le robaron una suma millonaria

Un presidente comunal santafesino fue víctima de un robo millonario mientras participaba junto a su familia de la fiesta de la localidad de Susana, en el departamento Castellanos. Los autores aprovecharon que la casa estaba vacía y escaparon con una importante suma de dinero.

La víctima fue identificada como Jorge Perino, responsable de la comuna. Su vivienda está ubicada en Cabildo al 70, frente a la plaza principal y a pocos metros del lugar donde se desarrollaban las celebraciones del pueblo.

En el inmueble también funciona una agencia de quiniela. Según la reconstrucción inicial, quienes protagonizaron el robo habrían ingresado por una puerta trasera que no estaba cerrada con llave y solamente contaba con una traba interior.

Abrieron dos cajas fuertes

Una vez dentro de la propiedad del presidente comunal santafesino, los intrusos recorrieron prácticamente todos los ambientes. Durante la búsqueda removieron muebles y otros elementos hasta localizar dos cajas fuertes.

De su interior sustrajeron alrededor de 100.000 dólares y 12 millones de pesos. Por la forma en que se produjo el ingreso y el momento elegido, los investigadores intentan determinar si los responsables contaban previamente con información sobre la vivienda.

Jorge Perino víctima del robo.

El robo fue descubierto después de que la familia regresara de los festejos. La investigación busca reconstruir cuánto tiempo permanecieron los autores dentro de la propiedad y qué recorrido realizaron para ingresar y escapar sin ser advertidos.

Una mochila podría aportar información

En la vivienda fue encontrada una mochila con diferentes herramientas que habría sido abandonada por quienes cometieron el robo. El elemento quedó incorporado a la investigación y será sometido a peritajes en busca de rastros que permitan identificar a sus propietarios.

También se efectuó un relevamiento fotográfico y se buscaron huellas en los accesos, los muebles y las dos cajas fuertes. Algunos de los rastros encontrados no tendrían suficiente nitidez para realizar una identificación.

Las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del inmueble serán analizadas para establecer si registraron movimientos sospechosos. La causa por el robo al presidente comunal santafesino quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Rafaela, que intenta determinar cuántas personas participaron y si recibieron colaboración.