Anuncian calor y posibles tormentas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana con condiciones de calor e inestabilidad en la ciudad de Paraná, donde se esperan temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas aisladas, especialmente durante las tardes.

Este sábado, la capital entrerriana presenta cielo despejado con neblina durante las primeras horas del día. La temperatura actual ronda los 22 grados, con una humedad del 91 por ciento, presión de 1002,2 hectopascales, viento en calma y una visibilidad aproximada de 9 kilómetros.

Para la jornada de hoy, el pronóstico indica una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 33. Durante la mañana el cielo se mantiene parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, con chances de precipitación estimadas entre el 10 y el 40 por ciento. Por la noche, el cielo se presenta mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias.

En tanto, para el domingo se prevé una mínima de 20 grados y una máxima cercana a los 31. Las condiciones climáticas serán similares, con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido, sin descartar algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día.

El pronóstico extendido anticipa que el lunes será la jornada más fresca de la semana, con una mínima de 15 grados y una máxima de 28. A partir del martes, las temperaturas vuelven a incrementarse, con máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados.

Hacia mitad de semana, el calor se intensifica nuevamente, con máximas previstas de hasta 33 grados el miércoles y jueves, mientras que el viernes se perfila como una jornada muy calurosa, con una máxima que podría alcanzar los 34 grados.

En lo que respecta al resto de la provincia, en La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 32 grados. Para la zona de Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados; donde también se esperan algunos chaparrones en horas de la mañana y cielo cubierto el resto de la jornada.

Finalmente para las localidades de Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, la temperatura mínima rondará los 20 grados y la máxima los 34 grados, con cielo parcialmente nublado.