ANSES paga la Asignación por Maternidad en septiembre: montos, fechas y requisitos

La asignación por maternidad de ANSES continúa vigente durante septiembre de 2026 para las trabajadoras que interrumpen sus tareas durante la licencia correspondiente al nacimiento. A diferencia de otras asignaciones familiares, no existe una suma fija igual para todas las beneficiarias.

El monto se calcula tomando como referencia la remuneración de cada trabajadora durante el período de licencia. De esta manera, la prestación busca reemplazar el ingreso que dejaría de percibir mientras permanece apartada temporalmente de sus tareas.

La licencia habitual tiene una duración de 90 días. En los casos contemplados por la normativa de nacimiento de un hijo con síndrome de Down, el período puede extenderse y la prestación alcanzar hasta 270 días.

Cuánto se cobra en septiembre

La asignación por maternidad equivale al sueldo bruto que correspondería percibir durante la licencia, por lo que el importe depende de la remuneración declarada de cada titular. No hay, por lo tanto, un valor general establecido por ANSES para septiembre.

Por ejemplo, una trabajadora con una remuneración bruta de $800.000 tendrá un cálculo basado en ese ingreso, mientras que otra persona con un salario diferente recibirá un monto acorde con su situación laboral.

Para conocer el detalle individual de la prestación y verificar la acreditación, las beneficiarias pueden ingresar a mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cuándo se paga la Asignación por Maternidad

Durante septiembre, el período de pago de la asignación por maternidad comenzó el 10. A diferencia de las jubilaciones, la AUH o la Asignación por Embarazo, no existe un calendario distribuido por la terminación del DNI.

Esto significa que las titulares no deben esperar una jornada determinada según el último número de su documento. La acreditación está vinculada con la licencia reconocida por ANSES y con la situación particular de cada beneficiaria.

El organismo recomienda consultar el estado del pago a través de sus canales oficiales, especialmente cuando existen cambios laborales, modificaciones de datos personales o documentación pendiente de acreditación.

Quiénes pueden acceder y qué requisitos se exigen

El beneficio corresponde a trabajadoras en relación de dependencia, incluidas rurales y de temporada, personal registrado de casas particulares y trabajadoras que se encuentren percibiendo una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Entre los requisitos se encuentra contar con al menos 12 semanas de gestación al momento de realizar la gestión y tener una antigüedad mínima de tres meses en el empleo al comenzar la licencia. También debe acreditarse el embarazo mediante certificado médico o de un profesional habilitado.

El trámite puede realizarse mediante Atención Virtual de ANSES o de forma presencial con turno previo. En el caso del personal de casas particulares, además se requiere documentación específica que acredite la relación laboral y el registro correspondiente ante ARCA.