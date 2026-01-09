Alertan por la llegada de un ciclón extratropical a Concordia y la frontera entrerriana

La posible llegada de un ciclón extratropical mantiene en alerta a Concordia y a la zona este de Entre Ríos, especialmente en los departamentos que limitan con la República Oriental del Uruguay. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas fuertes y la posterior formación de este sistema, que tendría impacto directo en el litoral oeste uruguayo y efectos asociados sobre territorio argentino.

Según el organismo, los departamentos de Salto, Artigas, Tacuarembó y Rivera serán los primeros en verse afectados por precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes. Salto, en particular, es lindante con Concordia, lo que incrementa la atención en la costa entrerriana del río Uruguay. “Se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas”, advirtió Inumet.

El informe oficial agrega que “en la madrugada del sábado se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional”, lo que podría generar nuevamente lluvias con acumulados de entre 60 y 100 milímetros. Además, se esperan vientos del este al sur de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 80 km/h o incluso superar esos valores.

Vientos intensos y lluvias abundantes en la región

El ciclón que se acerca a Entre Ríos. Foto: Diario El Sol.

Desde el organismo uruguayo señalaron que estos fenómenos afectarán con mayor intensidad al sur del Río Negro y, especialmente, a la zona este del país. No obstante, por su cercanía geográfica, Concordia y otras localidades entrerrianas sobre el río Uruguay podrían experimentar condiciones meteorológicas adversas, principalmente fuertes ráfagas y lluvias persistentes, indicó El País.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó que “el pasaje de un ciclón extratropical va a empezar afectando a la parte norte de nuestro país”, incluyendo Artigas y Salto. Posteriormente, el sistema se desplazará hacia el centro y el sur del Uruguay. “Lo más importante y destacado quizás sean las ráfagas de viento”, advirtió, al señalar que podrían registrarse vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 o 90 km/h.

En diálogo con medios uruguayos, Bidegain agregó que los acumulados más importantes se esperan primero en el norte y luego en el sureste del país, con valores que podrían oscilar entre 70 y 125 milímetros en algunas zonas. Si bien Montevideo quedaría fuera de los extremos, también sentiría los efectos del ciclón extratropical.

Foto: Imagen ilustrativa.

Riesgo elevado hasta el domingo

El instituto brasileño Metsul también se sumó a las advertencias y señaló que desde el viernes hasta el domingo existe “alto riesgo de tormentas con la formación de un ciclón extratropical en Uruguay”. Indicaron que los vientos ciclónicos más intensos se concentrarán durante el sábado y domingo, con ráfagas que podrían sostenerse durante horas entre los 70 y 100 km/h.

Según Inumet, las condiciones comenzarían a mejorar a partir de la madrugada del domingo, primero en el litoral oeste y luego en el resto del territorio uruguayo, lo que podría traer alivio progresivo también a la región de Concordia y el este entrerriano.