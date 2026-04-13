Alerta por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: "Tragedias que son evitables, dejarán de serlo"

En el marco del plan de reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional -que ya suma unos 66.000 despidos y proyecta entre 5.000 y 6.000 más- crece la preocupación en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Trabajadores denuncian una situación crítica ante la inminencia de nuevas cesantías.

Según explicó a Elonce Sergio Jalfin, Matemático y Meteorólogo , la institución se encuentra en “asamblea permanente” frente a la posibilidad de que entre 150 y 200 empleados reciban telegramas de despido entre este lunes y el miércoles. Las cesantías afectarían tanto a personal de la sede central como a trabajadores distribuidos en estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país.

“Lo que se está atacando es a la red de observación, a la red de mediciones, y sin esas mediciones se estarían interrumpiendo series climatológicas”, advirtió Jalfin. En ese sentido, alertó que esto impactaría de manera directa en la calidad de los pronósticos: “Se estarían complicando de manera muy pero muy fuerte los pronósticos del tiempo, alertas a nivel nacional y local. Todo lo que se conoce y emite hasta el día de hoy se estaría degradando”.

Actualmente, el SMN cuenta con unos 950 trabajadores, cuando, según indicó, debería tener alrededor de 1250. “Ya hoy el organismo está operando con el mínimo del personal posible”, explicó el especialista, recordando además que en 2024 ya se habían producido más de 150 despidos. La nueva reducción, estimada entre un 20% y un 30% del personal, configura para los trabajadores un escenario alarmante. “Vamos rumbo a un colapso operativo de este organismo científico-técnico”, sostuvo.

En cuanto a los fundamentos oficiales, Jalfin señaló que la única referencia es un supuesto plan de modernización: “Quisiéramos conocer cuál es ese plan, porque si el plan significa destruir a la institución y crear algo nuevo, quisiéramos saber qué es lo que van a hacer, porque este no es el camino. Todos son trabajadores que se han formado, han estudiado y han acumulado experiencia a lo largo de muchos años”.

El meteorólogo remarcó que el personal afectado es altamente calificado y que su rol no puede ser reemplazado por sistemas automáticos: “Hay mucha información que solo la puede ejecutar una persona calificada, que mide los datos y los informa. Si esa red se rompe o se degrada, los modelos de pronóstico van a funcionar mal”.

En ese marco, insistió en que las consecuencias serían inmediatas: “La calidad de los pronósticos va a empeorar de manera significativa y los alertas van a ser de muy mala calidad”. Y agregó: “Vamos rumbo a un sistema de degradación, más que de modernización. Es una situación muy desesperante desde donde se lo mire”.

La preocupación se intensifica ante el contexto de cambio climático y el aumento de fenómenos extremos. “Tragedias que son evitables a partir de esta reducción de personal van a dejar de ser evitables. Sin una red confiable y sostenida de mediciones en el tiempo no podés tener alertas confiables”, afirmó Jalfin.

Además, denunció la falta de diálogo con las autoridades: “No hay un canal abierto entre funcionarios del gobierno nacional o el director del SMN con el Centro Argentino de Meteorólogos”.

Frente a la situación, los trabajadores ya comenzaron a organizar medidas de fuerza. La semana pasada realizaron un “abrazo simbólico” en la sede central del organismo y no descartan nuevas protestas en los próximos días. “Es muy probable que estemos convocando a otra protesta un poco más grande”, adelantó.

Finalmente, Jalfin hizo un llamado directo al Gobierno: “Piensen en la seguridad de todos los ciudadanos”. Y subrayó que el impacto no se limita al pronóstico cotidiano: “Se está afectando la seguridad operacional desde el punto de vista de la meteorología aeronáutica”.

En ese sentido, advirtió que la reducción de personal podría afectar el funcionamiento de vuelos: “Sin información correcta emitida a tiempo, muchos vuelos no van a poder despegar ni aterrizar”. También señaló que sectores clave como el agro, la industria y la navegación dependen de los datos meteorológicos.

“No hay nada para ganar en este plan sistemático de destrucción del SMN. Es todo para perder”, concluyó. Y cerró con una propuesta: “Hay que pensar en un plan de mejora, no en un plan de destrucción. No sobra nadie, al contrario, faltan recursos, falta gente y falta tecnología para que la institución funcione mejor”. Elonce.com