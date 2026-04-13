Alerta amarilla por tormentas en seis provincias del norte del país: los fenómenos esperados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para el inicio de la semana. Para este lunes, se esperan ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en diversos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.
Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.
Fenómenos esperados
Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El organismo destaca que el principal riesgo radica en la persistencia y abundancia de las precipitaciones.
Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:
- Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.
- Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
- Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.
- Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.
Recomendaciones del SMN
Ante la vigencia de esta alerta, el SMN recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riesgos:
- Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.
- No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Desconectar electrodomésticos y, en caso de que el agua ingrese a la vivienda, cortar el suministro eléctrico de inmediato.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.
- Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo completamente cerrado.
El organismo oficial recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Defensa Civil.