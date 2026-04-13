Alerta amarilla por tormentas en seis provincias del norte del país: los fenómenos esperados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.

Fenómenos esperados

Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El organismo destaca que el principal riesgo radica en la persistencia y abundancia de las precipitaciones.

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.

Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.

Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de esta alerta, el SMN recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riesgos:

Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

Desconectar electrodomésticos y, en caso de que el agua ingrese a la vivienda, cortar el suministro eléctrico de inmediato.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.

Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo completamente cerrado.

El organismo oficial recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Defensa Civil.