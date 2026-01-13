Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei confirmó que viajará este sábado a Asunción para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado considerado histórico por su alcance económico y político. La ceremonia se realizará al mediodía en el Gran Teatro José Asunción Flores, en la capital paraguaya, en el marco del inicio de la presidencia pro tempore del bloque regional a cargo del mandatario anfitrión, Santiago Peña.

La presencia del jefe de Estado argentino fue confirmada por voceros oficiales y tiene como objetivo acompañar un acontecimiento clave para la integración comercial, además de respaldar a Paraguay en el inicio de su conducción del Mercosur. Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno, el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun y el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen.

Cumbre del Mercosur en Brasil (foto archivo diciembre 2025)

El viaje a Asunción se dará en una semana cargada de actividad internacional para el Presidente. El viernes, Milei viajará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El domingo, ambos partirán rumbo a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, donde el mandatario argentino brindará un discurso.

En los días previos existían dudas sobre la presencia de Milei en la ceremonia, ya que Paraguay había definido que la firma formal fuera realizada por los cancilleres y no por los jefes de Estado. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó la asistencia del Presidente argentino, en un viaje coordinado por la Cancillería.

Entre los presidentes del Mercosur, Luiz Inácio Lula da Silva es el único que aún no confirmó su asistencia a la ceremonia. Sí estarán presentes el uruguayo Yamandú Orsi y el anfitrión Santiago Peña. La ausencia del mandatario brasileño se da en medio de un clima de tensión política y diplomática con el gobierno argentino, publicó Infobae.

Pese a ello, Brasil sí estará representado por su canciller Mauro Vieira, quien participará de la firma junto a Quirno, el paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el uruguayo Mario Lubetkin. También asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Un acuerdo de alcance global

El acuerdo Mercosur–Unión Europea contempla la eliminación de la mayoría de los aranceles, el acceso preferencial de productos agroindustriales del Mercosur al mercado europeo, cuotas de exportación para carne, maíz y etanol, y reglas comunes para servicios y compras públicas.

De concretarse su ratificación parlamentaria, el tratado abarcará a más de 700 millones de personas, representará cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PBI mundial, convirtiéndose en uno de los bloques comerciales más relevantes del planeta.