Política Zona de libre comercio

El gobernador destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

9 de Enero de 2026
El gobernador destacó la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El gobernador destacó la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Foto: (Iprofesional).

Rogelio Frigerio celebró que la Unión Europea (UE) haya autorizado la alianza comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur). "La aprobación del acuerdo es un paso importante para el comercio internacional de la Argentina y, sobre todo, para Entre Ríos", analizó el mandatario.

 

El titular del Poder Ejecutivo entrerriano detalló que la baja de aranceles beneficiará "a sectores clave de nuestra provincia" y, en ese sentido, enumeró a las producciones citrícola, apícola y de carnes, como también a los ovoproductos (derivados del huevo) y a los arándanos. Auguró que las nuevas condiciones "fortalecerán las cadenas de valor y ampliarán las posibilidades de inversión y empleo".

Frigerio indicó que el acuerdo entre ambas comunidades económicas y comerciales es el resultado "de un trabajo que lleva años y que hoy necesita el aval del Congreso para que esta apertura se traduzca en más producción, más trabajo y desarrollo sostenido para los entrerrianos y argentinos".

El pacto para crear una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se alcanzó este viernes, luego de que la mayoría de los 27 países integrantes de la asociación política-económica del llamado Viejo Continente votaran en conformidad, luego de 25 años de negociaciones.

Temas:

Entre Ríos Rogelio Frigerio Mercosur Unión Europea
