El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sería ratificado por el Congreso

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea avanza hacia su tratamiento parlamentario y se encamina a ser tratado por el Congreso Nacional, donde, según trascendió, contaría con un amplio respaldo político tanto del oficialismo como de sectores de la oposición. La iniciativa deberá ser avalada por ambas cámaras para que el país refrende formalmente el entendimiento alcanzado a nivel regional.

El debate legislativo se abrirá luego de la aprobación del Consejo Europeo del acuerdo, que será firmado el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur. Una vez rubricado, el documento deberá ser tratado por el Parlamento argentino, que solo podrá aprobarlo o rechazarlo, sin posibilidad de introducir modificaciones.

En el ámbito legislativo, distintas fuerzas políticas interpretaron el acuerdo como una oportunidad para los sectores productivos del país y anticiparon su acompañamiento. En ese escenario, el Gobierno nacional analiza incluir su tratamiento dentro de las sesiones extraordinarias, aunque también se proyecta como una de las prioridades cuando el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario de sesiones el 1° de marzo, publicó Clarín.

La eventual inclusión del acuerdo en extraordinarias responde a la urgencia del Ejecutivo por validar el entendimiento, dado que existen cupos de exportación que podrían ser ocupados por otros socios del bloque, como Brasil, en caso de demoras. Esa situación podría afectar a productores argentinos en un contexto de relaciones bilaterales tensas entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Para avanzar con el tratamiento legislativo, el oficialismo deberá acelerar la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la Cámara baja, esa comisión había sido presidida por Fernando Iglesias, quien asumió recientemente como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea.

En el Senado, la comisión está encabezada por el legislador formoseño Francisco Paoltroni, quien regresó al bloque de La Libertad Avanza tras algunas diferencias previas con el Ejecutivo. Con la recomposición política posterior a las elecciones de octubre, se esperaba su continuidad al frente del espacio.

Si el Gobierno resuelve habilitar el tratamiento en extraordinarias, el proyecto ingresaría por la Cámara de Diputados, ya que el Senado se encontrará abocado al debate de la modernización laboral. Vale aclarar que el Ejecutivo decide por cuál de las dos cámaras ingresará el proyecto.

Respaldo político al acuerdo

La aprobación del Consejo Europeo, tras más de 25 años de negociaciones, fue recibida con expresiones públicas de apoyo desde distintos sectores políticos. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que el acuerdo traerá “más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, afirmó que “por primera vez en décadas” se abren nuevos mercados para la Argentina y añadió que eso representó “más trabajo y producción para todos los sectores de la economía”.

Desde la oposición dialoguista, el expresidente Mauricio Macri celebró el entendimiento y aseguró que “se abre una etapa inmejorable para la región”. En la misma línea, el diputado Fernando de Andreis recordó que el proceso se había iniciado durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, definió el acuerdo como “una jugada estratégica” al permitir la apertura a “un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad”.

El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, también avaló el convenio y lo calificó como “un avance significativo”. “Más y nuevos mercados para nuestra producción, y mejores estándares sociales, ambientales y democráticos para nuestros países”, expresó.

Desde la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional que conduce Leonel Chiarella respaldó el acuerdo y lo definió como “una señal concreta de confianza en la integración y en el comercio”, al remarcar su impacto positivo para la agroindustria y la bioeconomía.

En el peronismo no se emitió hasta el momento una postura unificada, a la espera de mayores precisiones por parte de la Cancillería. Sin embargo, fuentes legislativas señalaron que, si bien existen sectores críticos por el impacto en industrias como la automotriz y la textil, no se descartó que algunos legisladores de Unión por la Patria acompañen la iniciativa en el recinto.