 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Educación

Más de 600 personas disfrutan las Acciones de Verano en Concordia

En el marco de la propuesta Acciones de Verano, impulsada por el CGE, comenzaron las actividades en el Centro de Educación Física (CEF) N° 4 de Concordia, con la participación de más de 600 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

3 de Enero de 2026
Acciones de Verano en Concordia.
Acciones de Verano en Concordia. Foto: (GPER).

En el marco de la propuesta Acciones de Verano, impulsada por el CGE, comenzaron las actividades en el Centro de Educación Física (CEF) N° 4 de Concordia, con la participación de más de 600 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En el marco de la propuesta Acciones de Verano, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), comenzaron las actividades en el Centro de Educación Física (CEF) N° 4 de Concordia, con la participación de más de 600 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

 

Allí se desarrollan distintas acciones que promueven la enseñanza de la natación y las actividades de vida en la naturaleza y la recreación, fortaleciendo el acceso igualitario a prácticas deportivas y recreativas durante el período estival.

 

Las actividades se desarrollan en el predio del CEF N° 4, ubicado en el Polideportivo Concordia, un espacio que también alberga el Profesorado de Educación Física, el gimnasio, la escuela Secundaria Borges, la pista de atletismo y la planta de campamento, consolidándose como un polo educativo y deportivo de referencia para la comunidad.

 

El inicio de las Acciones de Verano contó con la presencia del rector del CEF N° 4, Alberto Pissaco; y del director departamental de Escuelas, José Ferrari. Estas acciones se realizan con el acompañamiento de la supervisora Alexia Lovatto y un equipo de 25 docentes que fueron designados por concurso. Además, se destaca el trabajo de la Asociación Cooperadora de la institución que colabora con el funcionamiento y puesta en marcha de las actividades.

 

En cuanto a las propuestas, el Recreativo de Verano está destinado a niños y niñas de 4 a 14 años y se desarrolla de 9.30 a 12. Por la tarde, de 12:30 a 15, se dictan clases de natación para chicos desde los 14 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Además, desde las 9, funcionan dos grupos de beach vóley para estudiantes de 12 a 19 años, que trabajan en simultáneo con el espacio recreativo.

 

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, destacó la relevancia de estas iniciativas y subrayó que "las Acciones de Verano son una política de Estado del CGE", ya que brindan oportunidades de igualdad y acceso a actividades educativas, deportivas y recreativas para personas de todas las edades, fortaleciendo el derecho al deporte y a la educación en la comunidad entrerriana.

Temas:

CGE Concordia Consejo General de Educación acciones de verano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso