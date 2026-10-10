Frigerio repasó obras educativas, viales y de salud con el intendente de Gobernador Mansilla

Las obras en Gobernador Mansilla fueron uno de los principales temas de la reunión que mantuvieron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de la localidad, Francisco Pasinatto. El encuentro se realizó este viernes en Casa de Gobierno, donde ambos funcionarios analizaron proyectos vinculados con infraestructura educativa, vial y sanitaria.

Tras la reunión, Pasinatto explicó que presentó distintas necesidades de la comunidad y repasó iniciativas que requieren acompañamiento provincial. Entre ellas mencionó "el acceso a Gobernador Mansilla, la ampliación y unión de los pabellones del hospital y la construcción de un nuevo edificio escolar".

El jefe comunal destacó la importancia de avanzar con estas propuestas para mejorar los servicios y la infraestructura de la localidad. Durante el encuentro, también se evaluó la continuidad de las gestiones necesarias para concretar las obras planteadas.

El proyecto de un nuevo edificio escolar

Uno de los puntos centrales fue la construcción de un edificio destinado a la Escuela Secundaria N° 6 Héroes de Malvinas y la Escuela N° 3 Alejandro Ansa, dos instituciones educativas de Gobernador Mansilla.

La iniciativa contempla levantar las nuevas instalaciones en un terreno que fue donado por la Municipalidad al Gobierno de Entre Ríos. El proyecto busca dar respuesta a las necesidades edilicias de ambos establecimientos.

"Es un proyecto que venimos trabajando desde hace varios años y el gobernador nos dijo que lo iba a poner en carpeta", señaló Pasinatto, quien remarcó la importancia de mantener el tema en la agenda provincial.

Obras viales, salud y asistencia a ALCEC

Durante la reunión también se abordaron mejoras para el acceso a Gobernador Mansilla, además de la ampliación y conexión de los pabellones del hospital local.

Otro de los asuntos planteados fue la asistencia a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer (ALCEC) de Rosario del Tala, institución vinculada con la atención y el acompañamiento de pacientes oncológicos.

Finalmente, el intendente agradeció la predisposición de Frigerio para escuchar las necesidades de la localidad. "Son todos temas que estamos tratando y el gobernador se comprometió a seguir con la gestión", afirmó Pasinatto al finalizar el encuentro.