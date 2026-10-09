Producción y obras viales en la agenda de Frigerio y el intendente de Aranguren

Gestiones en torno a la reactivación de una planta productiva y el pago pendiente de una obra vial por parte de Nación fueron temas tratados por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist.
Gestiones en torno a la reactivación de una planta productiva y el pago pendiente de una obra vial por parte de Nación fueron algunos de los temas tratados por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, durante el encuentro que mantuvieron este viernes en Casa de Gobierno.
En la reunión se trataron diversos proyectos y necesidades prioritarias de su comunidad, entre ellos, la intervención provincial para destrabar el pago pendiente de una importante obra vial de cuatro kilómetros ya finalizada por parte de Vialidad Nacional.
"Hemos solicitado su intervención para que Vialidad Nacional pueda cancelar el pago de certificados pendientes. En 2023 se finalizó y quedó pendiente el pago subsiguiente de certificaciones. Se trata de una obra importantísima que significa una inversión actual de 2.000 millones de pesos. Hemos podido tener una respuesta y la tranquilidad que se ocupará del tema", remarcó.
Asimismo, se analizó la posibilidad de reactivar una planta frigorífica abandonada mediante la participación de empresarios regionales para fomentar la producción local. "Tenemos intenciones de reactivar una planta frigorífica que hace ya más de 20 años que está abandonada, y hay empresarios de la zona interesados", indicó.
Por último, el jefe comunal expresó su satisfacción tras el diálogo, destacando el compromiso de atender y dar solución a estas demandas.