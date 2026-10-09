Frigerio y el intendente de Nogoyá coordinaron obras y conectividad para la ciudad.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, para dialogar sobre la defensa costera, la circunvalación y la recuperación de una gran cisterna destinada a optimizar el suministro hídrico local. A la agenda de temas se sumó la futura licitación y concesión de la ruta 26, un corredor vial de gran circulación que conecta con Victoria.

"Charlamos de las gestiones que estamos llevando adelante en la ciudad de Nogoyá y el seguimiento que estamos dando a las mismas, y que tienen que ver con obras importantísimas tanto para la ciudad como para la Región Centro, como son la circunvalación y la defensa costera, entre otros", precisó.

Dijo además que se está llevando adelante "un trabajo de infraestructura importante en obras sanitarias para reforzar el sistema de agua de los nogoyaenses con la recuperación de una cisterna que tienen una capacidad de más de 2 millones de litros".

En otro orden, el intendente detalló que se trató "la posibilidad de licitar la ruta 26, que une Nogoyá con Victoria, y que es muy transitada". En ese sentido, manifestó su apoyo a la decisión del gobierno provincial vinculado a los consorcios camineros, "es una posibilidad de ser autosuficiente y de lograr soluciones a largo plazo. Me comentaba el gobernador que seguramente en los próximos meses se llevará adelante la licitación", destacó.

"Estoy muy contento de poder avanzar como comunidad y siempre con el acompañamiento y el respaldo del gobierno provincial y del gobernador", concluyó Schneider.