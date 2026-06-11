Empleados del Registro Civil reclamaron mejoras salariales y de infraestructura

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de oficinas de toda la provincia se reunieron en Paraná para debatir problemáticas laborales. Elaborarán un petitorio que será presentado ante la Secretaría de Trabajo y no descartan medidas de fuerza, supo Elonce.
Empleados del Registro Civil de toda la provincia participaron este jueves de un congreso en Paraná para analizar distintas problemáticas que afectan al sector y definir una serie de reclamos que serán elevados a las autoridades provinciales. La actividad se desarrolló en la sede del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper) y reunió a representantes de numerosas oficinas entrerrianas.
El secretario general de Sedapper, José Mariani, explicó a Elonce que el encuentro tuvo como objetivo debatir las principales demandas de los trabajadores y consensuar un petitorio que será presentado ante la Secretaría provincial de Trabajo. Según indicó, los planteos vienen siendo formulados desde hace tiempo sin obtener respuestas concretas por parte del Estado entrerriano.
Mariani adelantó que, una vez entregado el documento, otorgarán un plazo de entre 48 y 72 horas para recibir una respuesta oficial. En caso contrario, los trabajadores evaluarán la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza.
Reclamos por un adicional
Una de las principales preocupaciones planteadas durante el congreso estuvo vinculada al adicional que perciben los empleados del Registro Civil. Carla Potoco, ex jefa del Registro Civil de Oro Verde, señaló a Elonce que el sector reclama una actualización tanto del monto como de la fórmula utilizada para calcular ese complemento salarial.
Según explicó, "el adicional fue establecido mediante una normativa sancionada entre 2008 y 2009 y actualmente se encuentra muy por debajo de las necesidades del sector". Indicó además que la base de cálculo no acompañó los incrementos salariales registrados durante los últimos años, por lo que el beneficio perdió gran parte de su poder adquisitivo.
La representante sostuvo que actualmente ese adicional no alcanza los 100.000 pesos y consideró que resulta "insuficiente" frente a las responsabilidades que asumen diariamente los trabajadores del organismo.
Problemas edilicios y tecnológicos
Durante la jornada también se analizaron las dificultades operativas que enfrentan numerosas oficinas del interior provincial. Entre los reclamos se destacaron las deficiencias edilicias y la falta de equipamiento informático adecuado para el desarrollo de las tareas diarias.
Potoco explicó que gran parte de los trámites vinculados a la emisión de documentos, inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones se realizan mediante sistemas digitales. Sin embargo, aseguró que en varias dependencias los equipos disponibles se encuentran "obsoletos" y dificultan el trabajo cotidiano.
Asimismo, remarcó que existen oficinas que presentan serios problemas de infraestructura y que, pese a los reiterados pedidos realizados por los responsables de cada dependencia, aún no han recibido respuestas concretas.
Los trabajadores resolvieron continuar con el proceso de discusión y avanzar con la presentación formal de sus demandas, mientras aguardan una respuesta de las autoridades provinciales a los planteos formulados durante el congreso.