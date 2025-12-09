Designaron a Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Luis Petri

El ex jefe del Ejército Argentino asumirá el 10 de diciembre, según el decreto 869/2025 publicado esta madrugada. La normativa también establece su pase a situación de disponibilidad a partir de febrero de 2026.
El Gobierno oficializó este martes la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, tras la renuncia de Luis Petri, quien dejó el cargo para asumir como diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza. La medida quedó confirmada mediante el decreto 869/2025, difundido en el Boletín Oficial durante la madrugada.
El texto establece que Petri dejó formalmente sus funciones el 9 de diciembre de 2025, y agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. De este modo, Presti asumirá al frente de la cartera a partir de este miércoles 10 de diciembre.
La normativa también incorpora una particularidad: en caso de continuar en la conducción del Ministerio, Presti pasará a situación de disponibilidad desde el 10 de febrero de 2026 y posteriormente a situación de pasiva el 10 de junio de 2026, “hasta completar el plazo de dos años como máximo”.
La llegada de Presti ya había sido anticipada por el Gobierno a fines de noviembre, durante una ceremonia de entrega de sables a las Fuerzas Armadas que encabezó el presidente Javier Milei. Allí participaron Petri; el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, luego reemplazado por Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el titular de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y el recientemente retirado jefe de la Armada, Carlos Allievi, sucedido por Juan Carlos Romay.
Ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Presti era uno de los nombres que sonaban para reemplazar a Petri luego de la incorporación de los aviones F-16, una de las adquisiciones estratégicas durante la gestión saliente.
En su carta de renuncia, Petri expresó su agradecimiento al presidente Milei y destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas. “Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, escribió. Además, dedicó un mensaje a su sucesor: “La cartera de Defensa queda en las mejores manos. Le deseo al Teniente General Carlos Presti el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”.
El ahora diputado repasó también los principales hitos de sus dos años de gestión, entre ellos la modernización del sistema de defensa, la recuperación de material crítico, la incorporación de los F-16 y el fortalecimiento del adiestramiento conjunto con países aliados.