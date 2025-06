“Los que están asustados son ellos", dijo Cristina Fernández y confirmó que no puede salir al balcón

Dirigentes y militantes peronistas se manifestaron este miércoles en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad y el Tribunal Oral le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria.

La ex presidenta habló a través de un audio que se difundió en los parlantes que estaban en la zona de la manifestación y confirmó que está “firme y tranquila” cumpliendo la prisión domiciliaria en San José 1111 “con prohibición de salir al balcón; Dios mío, qué cachivache son”.

Agradeció las muestras de afecto en las puertas de su casa y en los distintos puntos del país. “Los he escuchado cantar consignas, el himno nacional con mucha pasión y lo que más me gustó fue escuchar el vamos a volver, no lo hacíamos desde hacía mucho tiempo y me gusta porque revela la voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terreno, algo que sea de ellos; los jubilados tenían remedio”.

“Ese país no fue una utopía y lo vivimos durante 12 años y medio. Es increíble cómo han destruido”, acotó.

Al hacer referencia al gobierno de Javier Milei y la política económica, se preguntó “¿realmente hay alguien que puede pensar que esto es sostenible?. Más chanta no se consigue y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, que se cae, y por eso estoy presa”.

“Pueden encerrarme a mí, pero no pueden encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, referenció por otra parte la ex presidenta al argumentar los motivos por los cuales está presa y no puede competir en las elecciones legislativas. “No me dejan competir porque saben que pierden”.

Tras ello, dijo que “hay que organizarse y clarificar cuál es el verdadero problema que tiene el país. Es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con claridad del momento histórico que estamos atravesando, con mucho amor por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y tantas veces supo levantarse”.

Para cerrar el mensaje, Fernández afirmó: “Vamos a volver, con más sabiduría, con más unidad y desde donde me toque estar, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar junto a ustedes, porque tenemos algo que ellos no tienen, tenemos pueblo, memoria, historia y patria. Vamos a volver porque los pueblos finalmente siempre vuelven”. Elonce.com