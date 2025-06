Cristina Kirchner con prisión domiciliaria: las diez claves del fallo que dictó el tribunal

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió que Cristina Kirchner cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El fallo contiene varios elementos clave que explican el alcance, las condiciones y el contexto jurídico que llevaron a esta decisión.

Detalles sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. A continuación, se repasan las 10 claves centrales del fallo:

-Modalidad de cumplimiento: Cristina Kirchner deberá cumplir su condena como detenida bajo prisión domiciliaria, en su departamento ubicado en la calle San José 1111, 2° piso “D”, en el barrio porteño de Constitución.

-Colocación de tobillera electrónica: El tribunal ordenó colocarle una tobillera electrónica de control, tal como establece la ley 24.660. El uso del dispositivo no podrá ser dispensado sin un informe técnico que lo justifique.

-Prohibiciones y reglas de conducta: No podrá salir del domicilio sin autorización judicial previa, salvo fuerza mayor. No podrá realizar actos que alteren la tranquilidad del vecindario. Deberá presentar una nómina con las personas autorizadas a ingresar al domicilio, incluyendo familiares, abogados y médicos.

-Supervisión trimestral: La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal realizará controles cada tres meses y reportará al tribunal sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

-Motivos para otorgar el beneficio: El tribunal consideró la edad (72 años) de la condenada, pero también ponderó su estado de salud, su rol como ex presidenta y especialmente el riesgo derivado del intento de asesinato que sufrió en 2022, aún en investigación judicial.

-Rechazo a privilegios por haber sido presidenta: El fallo remarca que no existe un “fuero especial” para ex presidentes y que la custodia de la Policía Federal no reemplaza el sistema carcelario ni supervisa el cumplimiento de penas.

-Desestimación del aislamiento penitenciario: El tribunal señaló que no se puede aislar indefinidamente a un detenido para protegerlo, ya que eso sería contrario a normas constitucionales e internacionales sobre trato humanitario.

-La fiscalía se opuso: Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron rechazar el pedido por entender que no hay razones humanitarias suficientes, y que el Servicio Penitenciario podría garantizar su seguridad.

-Duración de la pena y vigencia: La ex presidenta fue condenada a 6 años de prisión, lo que implica un cumplimiento efectivo. El arresto domiciliario no suspende la ejecución de la pena, sino que la sustituye por razones excepcionales.

-El tribunal deja firme la ejecución de la condena: El fallo fue firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes ordenaron además que se deje sin efecto la citación a comparecer presencialmente en sede judicial.

Según supo Noticias Argentinas, esta decisión da inicio al cumplimiento efectivo de la condena.