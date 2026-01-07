Comenzó a regir la Ley del Mecenazgo en Entre Ríos: “Son las políticas de Estado que se tienen que hacer”

REDACCIÓN ELONCE
La Ley del Mecenazgo comenzó a regir en Entre Ríos tras ser sancionada en diciembre del año pasado. Desde el sector deportivo destacan su impacto institucional y esperan una pronta reglamentación para ponerla en marcha.
La Ley del Mecenazgo ya está vigente en la provincia de Entre Ríos y fue recibida con expectativas por clubes e instituciones deportivas. La normativa, sancionada en diciembre y promulgada el 30 de ese mes, apunta a fortalecer el deporte mediante aportes privados que podrán ser destinados directamente a proyectos deportivos.
Hugo Grassi, presidente de la Asociación de Clubes de Entre Ríos, dialogó con Elonce y subrayó la importancia del nuevo marco legal. “Más allá de los clubes, para el deporte en general es muy importante. Es algo que estábamos esperando. Son las políticas de Estado que realmente se tienen que hacer y que nunca tuvimos”, expresó.
En ese sentido, remarcó el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial. “Esto trae aparejado un mejoramiento institucional y en el deporte, si se cumple como estamos viendo. Realmente el Ejecutivo se comprometió y creemos que podemos llegar a buen puerto”, señaló el dirigente.
Cómo funcionará el sistema de mecenazgo
Grassi explicó que la Ley del Mecenazgo permitirá que comerciantes realicen aportes directos a clubes e instituciones. “El mecenazgo es un aporte que va a traer comerciantes. La Ley habla de hasta un 15% de lo que aporta va a poder aportarlo al club”, detalló.
Según explicó, ese porcentaje dejará de ser abonado al Estado y podrá destinarse a las entidades deportivas. “Va a dejar de pagarle ese 15% al Estado, pero sí lo puede destinar el comerciante. Se va a sentir comprometido con las instituciones”, afirmó.
El dirigente sostuvo que este mecanismo tendrá un impacto directo en los barrios y en el desarrollo deportivo. “Eso va a sumar en lo barrial, en lo que hace al deporte en general. Va a traer un alivio porque necesitamos infraestructura –donde estamos atrasados, aclaró–, necesitamos de dinero para recuperar todo lo que hemos perdido este año”.
Proyectos, reglamentación y rol del Estado
Para ejemplificar el alcance de la norma, Grassi mencionó al club Sportivo Urquiza. “Tiene que mejorar los vestuarios y tienen que poner luces a las canchas, mejorar el gimnasio o la participación en una competencia provincial o nacional”, indicó. Además, destacó que la ley contempla tanto proyectos institucionales como individuales. “Lo individual también se puede armar a ese proyecto con un deportista. Esto viene a cubrir toda la rama del deporte”.
Respecto a los plazos, señaló que el Ejecutivo cuenta con 60 días para reglamentar la norma. “Estamos esperando. Esta Ley se promulgó el 30 de diciembre y estamos contando los días para que llegue esa famosa reglamentación”, expresó.
Finalmente, Grassi precisó el rol de la Secretaría de Deportes. “Ellos van a recibir los proyectos. Una vez recibido, va a tener 20 días para expedirse si los proyectos van a ser viables”, explicó, y concluyó: “Se trata de llegar a todos los deportes de la provincia”.