ATE Entre Ríos se suma al paro nacional y reclama reapertura de paritarias

En el marco de una jornada de protesta a nivel nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro en reclamo por la reapertura de paritarias, medida que también tuvo repercusión en la provincia de Entre Ríos.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, brindó precisiones sobre la medida de fuerza y las acciones previstas para los próximos días: “Es una jornada de lucha que se resuelve a nivel nacional. El punto principal es la apertura de paritarias, tanto en el orden nacional, donde venimos con extremo atraso, y en la provincia, donde el 38% de la pérdida de poder adquisitivo es real”.

Muntes detalló que el gremio viene desarrollando asambleas en todo el territorio entrerriano: “Hicimos muchas asambleas, multiplicándonos a lo largo y ancho de la provincia en diferentes localidades. Aquí en la capital provincial estamos en camino de lo que nosotros estamos convencidos, que va a ser una gran movilización provincial para el día 23 de abril”.

En ese sentido, dijo que “estamos recorriendo la provincia, trabajando con cada uno de los trabajadores y trabajadoras, con diferentes sectores. Estamos visualizando que la movilización y la jornada de lucha del jueves va a ser muy importante, ya que todos los sectores nos vamos a expresar”.

El referente gremial subrayó además los ejes del reclamo: “El salario y nuestro sistema previsional son el eje fundamental, lo que estamos debatiendo hoy los trabajadores y trabajadoras del Estado en toda la provincia”.

En relación al deterioro salarial, remarcó: “Hubo un 38% de la pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno. Tenemos que pedir urgente la reapertura de paritarias. No es una cuestión de deseo, es una cuestión de necesidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Cada vez seguimos perdiendo”.

Asimismo, planteó otras problemáticas que afectan al sector: “Hoy en los debates y en las asambleas de lo que hablamos básicamente es por qué necesitamos reconstruir el salario. A su vez, en la emergencia que estamos, en la emergencia que está el Estado, en la emergencia que está el salario, en la emergencia que están las condiciones de trabajo. A esto hay que agregarle nuestra obra social, que cada vez funciona menos y además con la situación de nuestro sistema previsional, con el intento de reformarlo”.

Finalmente, Muntes destacó la unidad alcanzada en el proceso de lucha: “Es muy importante. Realmente estamos muy contentos, muy conformes, pero a su vez contentos por las últimas reuniones de la Multisectorial. Entendimos que este es el camino, que no hay otra alternativa, que es la unidad de las clases trabajadores. Hay que construir con la diferencia que tenemos, hay que buscar las coincidencias. En esta coincidencia estamos trabajando”. Elonce.com