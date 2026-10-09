Argentina e Israel firmaron un acuerdo de cooperación militar y tecnológica destinado a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y ampliar el intercambio de conocimientos, equipamiento e innovación entre ambos países. El memorándum de entendimiento fue suscripto el martes 6 de octubre en la sede del Ministerio de Defensa argentino, luego de varios meses de negociaciones bilaterales.

La firma estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y la nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef. Según informó la cartera nacional, el documento estableció un marco para desarrollar nuevas iniciativas conjuntas en áreas relacionadas con la defensa y la modernización militar.

El entendimiento se inscribió en la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo Gobierno manifestó su intención de profundizar los vínculos estratégicos con Israel.

Qué contempla el acuerdo entre Argentina e Israel

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, el memorándum contempla la ampliación de la cooperación en materia de equipamiento militar, tecnología, innovación y desarrollo, con el propósito de "fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas argentinas".

El acuerdo también busca generar oportunidades para el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos entre ambas administraciones. Estas acciones se enmarcan en los objetivos de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas planteados por el Gobierno nacional.

Desde la cartera de Defensa señalaron que la firma constituyó un nuevo paso en la relación bilateral y permitió establecer una base institucional para impulsar proyectos conjuntos en el futuro.

El Gobierno busca profundizar la relación estratégica con Israel

La firma del memorándum se produjo después de varios meses de conversaciones entre representantes de Argentina e Israel. Según el comunicado oficial publicado el 8 de octubre, las negociaciones permitieron "avanzar en una agenda compartida para ampliar la cooperación militar".

El acercamiento bilateral también tuvo antecedentes durante 2025, cuando el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impulsaron otro memorándum vinculado con la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. Se trató de una iniciativa diferente del nuevo acuerdo de cooperación militar.

En materia de equipamiento, el Ministerio de Defensa había presentado el 29 de septiembre de 2026 los nuevos fusiles de asalto ARAD-5 y ARAD-7, destinados a unidades del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. El material forma parte del proceso de renovación de capacidades militares y constituye un antecedente de la cooperación tecnológica con proveedores israelíes.

No se anunciaron compras ni inversiones específicas

Pese a la firma del memorándum, el Ministerio de Defensa no detalló qué proyectos concretos se desarrollarán como consecuencia del nuevo entendimiento.

Tampoco se precisaron montos de inversión, compras de armamento, plazos de ejecución ni compromisos presupuestarios. Por lo tanto, el documento estableció un marco general de cooperación, pero no implicó por sí mismo el anuncio de nuevas adquisiciones militares.

El alcance definitivo del acuerdo dependerá de las iniciativas que impulsen los ministerios de Defensa de Argentina e Israel y de los compromisos específicos que puedan formalizarse en adelante.