Violento asalto en Entre Ríos: detuvieron al tercer integrante de la banda acusada de robar $20 millones

La investigación por un violento asalto que conmocionó a la ciudad de Victoria a comienzos de año sumó un nuevo avance con la detención del tercer integrante de la banda acusada de protagonizar el asalto armado en el que una familia fue reducida dentro de su vivienda y despojada de cerca de 20 millones de pesos.

El procedimiento fue resultado de una tarea conjunta entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, la Unidad Fiscal a cargo del doctor Eduardo Guaita y personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Zona Río de la Plata.

El detenido es un hombre de 56 años que permanecía prófugo de la Justicia desde febrero y que fue localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde finalmente se concretó su captura en la vía pública.

Un asalto que generó conmoción

La causa se originó a partir de un violento hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de enero de 2026. En aquella oportunidad, al menos dos delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola, donde sorprendieron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar.

Según la investigación, los asaltantes actuaron armados y sometieron a las víctimas bajo amenazas. Una vez que lograron controlar la situación dentro de la casa, obligaron a los moradores a entregar el acceso a una caja fuerte.

Foto: Prefectura Naval Argentina.

De ese lugar sustrajeron una suma de dinero estimada en alrededor de 20 millones de pesos. Tras consumar el robo, escaparon sin dejar rastros inmediatos. Si bien ninguna de las víctimas sufrió lesiones físicas, el episodio provocó una profunda conmoción debido a la violencia empleada por los delincuentes durante el atraco.

Meses de investigación para identificar a los sospechosos

A partir de la denuncia y de las primeras medidas ordenadas por la Fiscalía, comenzó una intensa investigación destinada a identificar a los responsables del asalto.

Los investigadores reunieron testimonios, analizaron registros, realizaron seguimientos y llevaron adelante distintas tareas de inteligencia que permitieron individualizar a los presuntos integrantes de la banda criminal.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, la Justicia avanzó en diversas medidas procesales y libró pedidos de captura contra los sospechosos involucrados en el hecho.

Foto: Archivo Elonce.

En el caso del hombre detenido recientemente, existía una orden de captura vigente desde el 25 de febrero de este año, luego de que los investigadores lograran reunir indicios que lo vinculaban con el millonario robo.

La captura del tercer integrante de la banda

Tras varios meses de búsqueda, personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Zona Río de la Plata logró localizar al acusado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló en la vía pública y concluyó con la detención del sospechoso sin que se registraran incidentes. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes y se incorporará a la causa judicial.

Actualmente, el hombre permanece alojado en dependencias de la fuerza federal a disposición de la Justicia, mientras se coordinan los trámites necesarios para concretar su traslado a Victoria.