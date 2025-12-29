Una nena murió tras descompensarse en una pileta de un club

La niña fue hallada sin vida en uno de los natatorios del Círculo Universitario de Quilmes. Las primeras hipótesis indicaron que habría sufrido una convulsión dentro del agua. El club declaró duelo institucional y la Justicia investiga el hecho.
Una nena de cuatro años falleció el sábado por la tarde luego de ser encontrada sin vida en una de las piletas del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ). El trágico episodio ocurrió en el predio deportivo ubicado sobre la avenida Cervantes y generó una profunda conmoción entre socios, familias y la comunidad.
Según se informó, personas que se encontraban en el lugar advirtieron que la niña permanecía dentro del agua sin reaccionar y dieron aviso inmediato a las autoridades del club y a los servicios de emergencia. En pocos minutos arribaron al predio tres ambulancias del SAME que se encontraban en la zona.
Pese a la rápida intervención de los profesionales de la salud y a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, los médicos constataron el fallecimiento de la menor.
Hipótesis inicial y actuación judicial
Las primeras hipótesis indicaron que la pequeña habría sufrido una convulsión mientras se encontraba en la pileta, lo que habría provocado su ahogamiento. No obstante, las circunstancias exactas del hecho quedaron bajo investigación judicial.
En la causa intervino la fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial Quilmes, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades.
Duelo institucional y comunicado del club
Tras el trágico episodio, el Círculo Universitario de Quilmes resolvió declarar cinco días de duelo institucional y mantener cerradas las instalaciones del natatorio. La medida fue adoptada en medio de un clima de profundo dolor entre los socios y trabajadores de la institución.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el club expresó: “Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa, quien ayer perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club. A pesar del rápido accionar del guardavida, los médicos intervinientes y el servicio de ambulancia, no pudieron reanimarla, pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para este tipo de emergencias”.
En el mismo mensaje, la Comisión Directiva manifestó su acompañamiento a la familia de la niña y aseguró que el club pondrá “todo lo que esté a su alcance” para asistirlos en este difícil momento. Asimismo, se informó que la pileta permanecerá cerrada hasta que finalicen todas las instancias vinculadas a la investigación del hecho.