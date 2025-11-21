 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Una detenida por la venta de cocaína: estiman que cobraba a través de una billetera virtual

Tras procedimiento, se procedió al secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes: 12 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, un posnet de Mercado Pago y dos teléfonos celulares.

21 de Noviembre de 2025
Operativo por narcomenudeo en Concepción del Uruguay
Operativo por narcomenudeo en Concepción del Uruguay Foto: Policía de Entre Ríos

Tras procedimiento, se procedió al secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes: 12 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, un posnet de Mercado Pago y dos teléfonos celulares.

Detuvieron a una mujer e incautaron cocaína y elementos vinculados a la venta de drogas a baja escala, tras un allanamiento en Concepción del Uruguay.

 

El procedimiento se llevó a cabo en la noche de este jueves, dando cumplimiento a un mandamiento judicial ordenado por el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, en el marco de la Ley 23.737 (Narcomenudeo).

 

La irrupción en la vivienda de calle Labalta fue realizada por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Especial GEPER.

Operativo por narcomenudeo en Concepci&oacute;n del Uruguay (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativo por narcomenudeo en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

En el interior de la finca, fue identificada y detenida la residente, de 40 años de edad.

 

Tras procedimiento, se procedió al secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes: 12 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 6,3 gramos, dinero en efectivo, un posnet de Mercado Pago y dos teléfonos celulares.

 

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Eduardo Santo. El material estupefaciente incautado fue resguardado en el depósito de la División para continuar con las pericias de la causa.

 

Temas:

Concepción del Uruguay Estupefacientes venta de drogas narcomenudeo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso