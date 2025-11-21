Una detenida por la venta de cocaína: estiman que cobraba a través de una billetera virtual

Detuvieron a una mujer e incautaron cocaína y elementos vinculados a la venta de drogas a baja escala, tras un allanamiento en Concepción del Uruguay.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche de este jueves, dando cumplimiento a un mandamiento judicial ordenado por el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, en el marco de la Ley 23.737 (Narcomenudeo).

La irrupción en la vivienda de calle Labalta fue realizada por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Especial GEPER.

Operativo por narcomenudeo en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

En el interior de la finca, fue identificada y detenida la residente, de 40 años de edad.

Tras procedimiento, se procedió al secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes: 12 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 6,3 gramos, dinero en efectivo, un posnet de Mercado Pago y dos teléfonos celulares.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Eduardo Santo. El material estupefaciente incautado fue resguardado en el depósito de la División para continuar con las pericias de la causa.