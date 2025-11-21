 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo federal

Allanaron una vivienda en Concordia donde se vendían estupefacientes

La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio Almirante Brown, donde secuestró droga fraccionada, un arma de fuego y detuvo a dos personas.

21 de Noviembre de 2025
Desbarataron un punto de venta de drogas en Concordia
Desbarataron un punto de venta de drogas en Concordia Foto: PFA

La Policía Federal Argentina desbarató un punto de venta de drogas en una vivienda ubicada sobre calle Pueyrredón, en el Barrio Almirante Brown de Concordia. El procedimiento tuvo lugar este jueves por la tarde, luego de una investigación que permitió reunir pruebas suficientes sobre maniobras de comercialización de estupefacientes.

 

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la División Antidrogas Concordia, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de las acciones preventivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según se informó, la pesquisa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Zabaleta, y se centró en un domicilio particular cuyos residentes fueron señalados por presuntas infracciones a la Ley 23.737.

 

Tras confirmar la actividad ilícita, el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo del Dr. Ledesma, libró la orden de allanamiento para intervenir en el inmueble.

 

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron droga fraccionada y lista para su distribución, además de dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilegal. También hallaron un arma de fuego con municiones y distintos teléfonos celulares utilizados por los investigados.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia para continuar con el proceso penal correspondiente.

Temas:

allanamientos Concordia Policía Federal droga detenidos
