Policiales

Un turista quería estacionar, se subió a la vereda y chocó contra un local en Colón: una persona herida

Un turista perdió el control de su auto y chocó contra un local en Colón. La dueña fue trasladada al hospital con heridas leves.

24 de Enero de 2026
Terminó subido a la vereda.
Terminó subido a la vereda. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado por la mañana, un curioso accidente sorprendió a los transeúntes del centro de Colón, cuando un auto perdió el control y terminó subiendo a la vereda, chocando contra un comercio en calle 12 de Abril 120. El incidente ocurrió mientras el conductor, un turista, intentaba estacionar su vehículo en plena zona céntrica de la ciudad.

La dueña del local sufrió heridas

Como consecuencia del accidente, la dueña del local se encontraba dentro del establecimiento al momento del impacto. La mujer sufrió heridas leves y, de inmediato, fue trasladada al Hospital San Benjamín de la ciudad para recibir atención médica.

El accidente movilizó a la Policía Departamental Colón, que intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes. En el lugar también se hizo presente el servicio médico de emergencias para asistir a la mujer afectada.

Temas:

Choque Comercio Colón policía emergencias herido
