Un turista quería estacionar, se subió a la vereda y chocó contra un local en Colón: una persona herida

Este sábado por la mañana, un curioso accidente sorprendió a los transeúntes del centro de Colón, cuando un auto perdió el control y terminó subiendo a la vereda, chocando contra un comercio en calle 12 de Abril 120. El incidente ocurrió mientras el conductor, un turista, intentaba estacionar su vehículo en plena zona céntrica de la ciudad.

La dueña del local sufrió heridas

Como consecuencia del accidente, la dueña del local se encontraba dentro del establecimiento al momento del impacto. La mujer sufrió heridas leves y, de inmediato, fue trasladada al Hospital San Benjamín de la ciudad para recibir atención médica.

El accidente movilizó a la Policía Departamental Colón, que intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes. En el lugar también se hizo presente el servicio médico de emergencias para asistir a la mujer afectada.