Un muerto y ocho heridos tras triple choque en Córdoba

Triple choque. Un violento accidente se registró este domingo por la noche en el kilómetro 654 de la Ruta Nacional 9, en el tramo que une Laguna Larga con Pilar, provincia de Córdoba. El siniestro vial involucró a tres vehículos y dejó como saldo un hombre muerto y ocho personas heridas.

La víctima fatal fue identificada como un hombre de 38 años, oriundo de Villa del Prado, quien viajaba en un Fiat Uno. A raíz de la magnitud del impacto, perdió la vida en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Los vehículos involucrados

En el choque también participó una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 67 años, acompañado por una mujer de 66, ambos de Laguna Larga.

El tercer vehículo involucrado fue una Ford Ecosport en la que se trasladaban cinco personas: cuatro adultos de 38, 29, 21 y 18 años, junto a un niño de 11, todos oriundos de la localidad de Colazo.

Asistencia y traslado de heridos

Bomberos Voluntarios y personal de emergencias trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes y trasladarlos al hospital de Laguna Larga. Allí recibieron atención médica por lesiones de distinta consideración y posteriormente fueron dados de alta.

Investigación y tránsito

El trágico siniestro obligó a cortar de manera total la Ruta 9 en ese tramo durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes. Las autoridades investigan las causas del choque múltiple para determinar responsabilidades. (El Doce)

