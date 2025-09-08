 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Inseguridad en Paraná

Robaron herramientas de trabajo a un vecino de Paraná: “Me cortaron las manos, era mi única fuente de ingreso”

El hecho ocurrió este domingo en la zona de Punta del Mono, cuando desconocidos violentaron un vehículo y sustrajeron una caja con elementos laborales. La víctima apeló a la solidaridad para recuperar las herramientas robadas.

8 de Septiembre de 2025
Forzaron la puerta de un auto para robar
Forzaron la puerta de un auto para robar Foto: Elonce

Un trabajador de Paraná sufrió el robo de sus herramientas este domingo mientras se encontraba en una jornada de pesca junto a su hija en la zona de 500 Viviendas.

 

El damnificado, identificado como Esteban, contó a Elonce que los ladrones rompieron un vidrio, forzaron la cerradura de su vehículo y se llevaron una caja con herramientas esenciales para su labor.

 

“Apelo a la solidaridad de la gente si la llegan a ofrecer o alguien tiene algún dato. Lamentablemente me dejaron sin trabajo, me cortaron las manos; es mi única fuente de ingreso”, expresó.

 

En la caja sustraída había pinzas, destornilladores, baterías y otros elementos de uso cotidiano en su oficio. “Me dedico a la reparación de lavarropas y ventiladores, pero ahora quedé sin trabajo”, lamentó.

 

El hombre mencionó además que en las inmediaciones había un grupo de jóvenes que, al momento del hecho, también generaron un incendio de pastizales en la zona. “Rompieron un vidrio del auto, forzaron la cerradura y me llevaron todo”, agregó.

 

Los interesados en colaborar con Esteban pueden comunicarse al 343-5132293.

Temas:

Robo Herramientas trabajador Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso