Robaron herramientas de trabajo a un vecino de Paraná: “Me cortaron las manos, era mi única fuente de ingreso”

Un trabajador de Paraná sufrió el robo de sus herramientas este domingo mientras se encontraba en una jornada de pesca junto a su hija en la zona de 500 Viviendas.
El damnificado, identificado como Esteban, contó a Elonce que los ladrones rompieron un vidrio, forzaron la cerradura de su vehículo y se llevaron una caja con herramientas esenciales para su labor.
“Apelo a la solidaridad de la gente si la llegan a ofrecer o alguien tiene algún dato. Lamentablemente me dejaron sin trabajo, me cortaron las manos; es mi única fuente de ingreso”, expresó.
En la caja sustraída había pinzas, destornilladores, baterías y otros elementos de uso cotidiano en su oficio. “Me dedico a la reparación de lavarropas y ventiladores, pero ahora quedé sin trabajo”, lamentó.
El hombre mencionó además que en las inmediaciones había un grupo de jóvenes que, al momento del hecho, también generaron un incendio de pastizales en la zona. “Rompieron un vidrio del auto, forzaron la cerradura y me llevaron todo”, agregó.
Los interesados en colaborar con Esteban pueden comunicarse al 343-5132293.