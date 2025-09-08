Secuestraron armas y municiones en un domicilio tras denuncia por violencia de género

En Hasenkamp, un allanamiento realizado la tarde del domingo culminó con el secuestro de armas y municiones en una vivienda de calle Urquiza. La medida se llevó a cabo tras una denuncia por violencia de género presentada por una ciudadana, lo que permitió avanzar con la orden judicial y la detención del acusado.

Durante el procedimiento, autorizado mediante orden de allanamiento y requisa personal, se incautaron varias armas de fuego y proyectiles. Entre los elementos

secuestrados figuraron una escopeta de dos cañones superpuestos, marca BOITO, calibre 12, con su respectiva funda; una carabina de repetición, calibre .30-30, equipada con mira telescópica y funda; y un aire comprimido, calibre 5,5 milímetros, acompañado de una lata con 30 balines.

Secuestro de municiones

Además de las armas, los efectivos hallaron 62 cartuchos calibre 12 y municiones de distintos calibres, que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes. Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia para su posterior peritaje.

