 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Un motociclista terminó hospitalizado luego de un fuerte choque en Concordia

El accidente ocurrió durante la noche en la intersección de boulevard San Lorenzo y calle Chile. El conductor de la moto sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Masvernat.

6 de Mayo de 2026
Accidente en Concordia.
Accidente en Concordia.

El accidente ocurrió durante la noche en la intersección de boulevard San Lorenzo y calle Chile. El conductor de la moto sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Masvernat.

Un motociclista debió ser hospitalizado en Concordia luego de protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la intersección de boulevard San Lorenzo y calle Chile.

 

El hecho ocurrió pasadas las 23 de este martes y demandó la intervención de efectivos de la Comisaría Cuarta, que acudieron al lugar tras ser alertados por el accidente.

 

Según se informó, en el choque estuvieron involucrados una motocicleta Yamaha FZ de 160 cilindradas y un Peugeot 308.

 

 

Cómo ocurrió el accidente en Concordia

 

De acuerdo a los primeros datos recabados por la Policía, la motocicleta circulaba en sentido este-oeste por boulevard San Lorenzo, mientras que el automóvil avanzaba de norte a sur por calle Chile.

 

Accidente en Concordia. Foto: Concordia Policiales.
Accidente en Concordia. Foto: Concordia Policiales.

 

Por causas que todavía se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron en plena intersección de Concordia.

 

El conductor de la moto, un hombre de 46 años, resultó lesionado como consecuencia del impacto.

 

El motociclista fue trasladado al hospital

 

Tras el accidente, el motociclista recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor atención médica.

 

 

En tanto, el conductor del automóvil, un hombre de 51 años, no sufrió heridas de gravedad.

 

Personal policial trabajó en la zona para relevar información sobre el siniestro y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque en Concordia.

Temas:

Concordia Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso