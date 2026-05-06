Un motociclista terminó hospitalizado luego de un fuerte choque en Concordia

Un motociclista debió ser hospitalizado en Concordia luego de protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la intersección de boulevard San Lorenzo y calle Chile.

El hecho ocurrió pasadas las 23 de este martes y demandó la intervención de efectivos de la Comisaría Cuarta, que acudieron al lugar tras ser alertados por el accidente.

Según se informó, en el choque estuvieron involucrados una motocicleta Yamaha FZ de 160 cilindradas y un Peugeot 308.

Cómo ocurrió el accidente en Concordia

De acuerdo a los primeros datos recabados por la Policía, la motocicleta circulaba en sentido este-oeste por boulevard San Lorenzo, mientras que el automóvil avanzaba de norte a sur por calle Chile.

Accidente en Concordia. Foto: Concordia Policiales.

Por causas que todavía se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron en plena intersección de Concordia.

El conductor de la moto, un hombre de 46 años, resultó lesionado como consecuencia del impacto.

El motociclista fue trasladado al hospital

Tras el accidente, el motociclista recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor atención médica.

En tanto, el conductor del automóvil, un hombre de 51 años, no sufrió heridas de gravedad.

Personal policial trabajó en la zona para relevar información sobre el siniestro y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque en Concordia.