Un grupo de personas es investigado por un supuesto abuso a una nena de 12 años en Rosario

La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada por un grave caso que investiga la Justicia santafesina, luego de que una nena de 12 años fuera encontrada desvanecida y con severas lesiones tras haber permanecido varias horas desaparecida.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la zona norte de la ciudad y derivó en una investigación que busca reconstruir qué sucedió con la menor desde que salió de su vivienda hasta que fue regresada en una camioneta por un grupo de personas.

La víctima permanece internada en el Hospital de Niños Zona Norte, mientras avanza la causa judicial.

Cómo comenzó el caso en Rosario

Según trascendió, la menor salió de su casa el domingo por la tarde para visitar a una amiga en el barrio Fisherton.

De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en Rosario, la niña habría sufrido un inconveniente en el trayecto y fue asistida por una pareja. Desde ese momento, no pudo recordar lo sucedido.

Horas después, cuatro mujeres y un hombre la llevaron nuevamente hasta la vivienda familiar en una camioneta blanca.

La hermana de la víctima fue quien la encontró desmayada en el ingreso a la casa y con una importante hemorragia en la zona inguinal.

La menor permanece internada

Tras ser hallada, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, donde recibió asistencia médica.

“La revisaron y dijeron que estaba desgarrada por dentro. Fue brutal, había perdido mucha sangre y sigue con pérdidas”, expresó la madre de la menor en declaraciones a medios locales.

Fuentes judiciales señalaron que la víctima será entrevistada mediante Cámara Gesell cuando su estado de salud permita avanzar con esa instancia.

Una niña de 12 años violada!! Rosario, teléfono para @carolinalosada !!!! pic.twitter.com/x52X4ZA3CM — Cris Alida🇦🇷💚✌️ (@CrisAlida28) May 5, 2026

Qué investiga la Justicia

La fiscal Mariángeles Lagar encabeza la investigación en Rosario y trabaja con distintas hipótesis para determinar qué ocurrió.

Una de las pruebas principales es una cámara de seguridad ubicada frente a la casa de la abuela de la menor, donde se observa la llegada de la camioneta blanca con las personas que la acompañaban.

Los investigadores buscan establecer si el grupo tuvo participación directa en el ataque o si algunas de esas personas intentaron asistir a la niña después de encontrarla en la calle.

Una mujer fue demorada y luego liberada

En el marco de la causa, una mujer de 63 años fue demorada durante las últimas horas en Rosario, aunque posteriormente recuperó la libertad al no existir pruebas suficientes para sostener la detención.

Hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas por el hecho.

La investigación continúa con la toma de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias que permitan esclarecer lo sucedido con la menor.