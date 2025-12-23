Un fallecido y tres heridos en choque sobre la Ruta Nacional 12

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1399, frente al barrio Progreso 2, en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, dejando como saldo una persona fallecida y tres lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas y fueron participantes un camión Mercedes Benz Atego, que circulaba en sentido Posadas–Iguazú, y un automóvil Volkswagen Polo, que lo hacía en sentido contrario. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Como consecuencia del impacto, se constató el fallecimiento de Ángel Agustín Alvarenga, de 55 años. En tanto, tres personas resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas al hospital para su evaluación médica. Se trata de Mabel I. (52), acompañante del automóvil, y de Hugo Marcelo y César Gustavo S., conductor y acompañante del camión respectivamente.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de emergencias y la División Criminalística de San Ignacio, que realizan las pericias técnicas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. Durante las tareas, el tránsito permaneció habilitado de manera alternada sobre la banquina. (Misiones Online)