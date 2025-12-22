Triple colisión en Ruta Nacional 12 provocó cuatro muertes en Misiones: identificaron a las víctimas fatales

Un fatal siniestro vial ocurrió este lunes cerca de las 16 sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1397, en jurisdicción de San Ignacio. El choque se produjo en un sector de curva ubicado frente a una estación de servicios y generó una escena de extrema gravedad que derivó en la muerte de cuatro personas y dejó varios heridos de consideración.

De acuerdo con la información oficial, en el hecho se vieron involucrados un automóvil Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux que arrastraba un tráiler de dos ejes y una motocicleta Bajaj 220 cc. Todos los vehículos circulaban en sentido Posadas–Puerto Iguazú cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron violentamente.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas que viajaban como acompañantes en el Peugeot 208 fallecieron en el lugar. La Policía de Misiones confirmó horas más tarde la identidad de las víctimas fatales, quienes murieron de manera instantánea debido a la magnitud del choque.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lidia Alfonso, de 62 años, domiciliada en San Miguel, provincia de Buenos Aires; Yesica Carmen Vidal, de 38 años; Mahia Victoria Seles, de 13; y Nina Seles, de 3. Estas últimas tres víctimas tenían residencia en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Todas viajaban en el mismo vehículo y quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos tras la colisión.

Además, varias personas resultaron lesionadas y debieron ser asistidas de urgencia por personal sanitario. Entre los heridos se encontraban el conductor del Peugeot 208, un hombre de 42 años; una niña de 4 años que viajaba en el mismo automóvil; el conductor de la camioneta Toyota Hilux; y el motociclista involucrado en el siniestro. Todos fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona para su evaluación y tratamiento, aunque no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado.

Tras el choque múltiple, el tránsito sobre la arteria nacional permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, lo que provocó demoras y extensas filas de vehículos. Posteriormente, la circulación fue habilitada de manera alternada por la banquina, mientras se llevaban adelante las tareas de remoción de los rodados siniestrados, publicó Misionesonline.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal especializado de Criminalística y autoridades judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca establecer responsabilidades y las causas que derivaron en esta tragedia vial.