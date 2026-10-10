Un control a colectivos con cuadrillas de cosecha terminó con secuestro de drogas en Concordia

La Policía controló 22 colectivos con cuadrillas de cosecha durante un operativo realizado el viernes por la mañana en Concordia. En las inspecciones secuestraron cuatro envoltorios con cocaína y otro con marihuana.

El procedimiento se desarrolló sobre la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 270. Los efectivos interceptaron los vehículos e identificaron a sus pasajeros.

Las sustancias fueron incautadas por personal de la División Drogas Peligrosas. En las tareas también intervino “Mali”, el perro detector de narcóticos de esa dependencia.

El secuestro de las sustancias

El parte policial identificó el contenido de cuatro envoltorios como clorhidrato de cocaína. El restante contenía marihuana, aunque no se informó el peso de lo secuestrado.

La fiscal Daniela Montangie tomó conocimiento de la intervención relacionada con los estupefacientes. La información difundida no precisó dónde fueron encontrados los paquetes ni a quién pertenecerían.

Por disposición de la Fiscalía, dos hombres mayores de edad fueron trasladados a la Jefatura Departamental Concordia. La medida tuvo como finalidad establecer correctamente su identidad.

Traslados y controles sobre la autovía

El informe no señaló que ambos hombres quedaran detenidos ni detalló una vinculación con las drogas secuestradas. El motivo comunicado para llevarlos a la dependencia fue su identificación.

En el dispositivo participaron efectivos de las comisarías Novena, La Criolla, Osvaldo Magnasco y Colonia Ayuí, junto con la Sección Cuerpo y Guardia y la División Drogas Peligrosas.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan periódicamente sobre los principales corredores viales y accesos a Concordia.