Día de la Madre: descuentos de hasta el 40%, reintegros y 24 cuotas sin interés

El Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre, tendrá una oferta de promociones bancarias con descuentos de hasta el 40%, reintegros y planes de 24 cuotas sin interés. Las propuestas abarcan locales adheridos y plataformas digitales, aunque los porcentajes y la financiación varían según la tarjeta y el tipo de cliente.

Banco Macro mantiene este sábado 10 beneficios en indumentaria, calzado, perfumerías y shoppings mediante MODO, MODO NFC, Apple Pay y Google Pay. Con crédito, el ahorro será del 20% para clientes generales, del 25% para Platinum y del 30% para Selecta, sin límite de devolución y con financiación en 12 cuotas. El domingo 18 habrá rebajas en gastronomía del 10%, 20% y 30%, con topes respectivos de $10.000, $20.000 y $30.000 por usuario.

Banco Nación ofrece este sábado un 25% de descuento y seis cuotas sin interés en marcas seleccionadas, con un máximo de devolución de $30.000 por compra, utilizando Visa o Mastercard mediante BNA+ MODO. Del 12 al 18, el ahorro será del 30%, con tope de $35.000 y planes de 12 pagos. Tienda BNA+ permite financiar productos seleccionados en 24 cuotas hasta el domingo 11.

Las propuestas que alcanzan el 40% de ahorro

Credicoop anunció para el período del 14 al 16 de octubre descuentos de hasta el 40% y nueve cuotas sin interés en más de 3.500 comercios. En su tienda digital, los productos seleccionados pueden abonarse en 18 pagos con Cabal hasta el lunes 12. Para el sábado 17 y el domingo 18, también habrá un ahorro máximo del 40% en Coto y Coto Digital mediante Cabal y MODO.

ICBC tendrá el viernes 16 y el sábado 17 reintegros que llegarán al 40%, combinados con seis cuotas sin interés en shoppings adheridos. Por otra parte, su plataforma ICBC Mall ofrece hasta el domingo 11 planes de 18 pagos, envío gratuito en artículos seleccionados y descuentos de hasta $40.000 al abonar con MODO en tres cuotas.

BBVA ofrecerá por el Día de la Madre un 30% de devolución sin tope y seis cuotas del 15 al 17 de octubre en marcas y centros comerciales participantes; las compras superiores a $250.000 podrán dividirse en nueve pagos. Este sábado y domingo, Zara tendrá un 20% de reintegro, con límite de $50.000, y tres cuotas con Mastercard mediante NFC. Shop Gallery contará este sábado con un 20%, tope de $30.000 y financiación en 12 pagos, exclusivamente online con MODO desde la aplicación del banco.

Opciones en ropa, perfumería y compras online

Galicia concentrará sus acciones los días 10, 11, 17 y 18 de octubre. En indumentaria femenina y accesorios, los clientes generales tendrán un 20% de ahorro sin tope y seis cuotas, mientras que Éminent accederá al 25% y 12 pagos. Para ropa deportiva, los límites de devolución serán de $30.000 y $50.000, respectivamente. En perfumerías, las rebajas serán del 10% y del 15%, con esos mismos topes.

Banco Provincia ofrecerá este sábado 10, el viernes 16 y el sábado 17 un 30% de descuento y seis cuotas sin interés con crédito, con un reintegro máximo de $40.000 por transacción. Participan negocios de indumentaria, deportes, librerías, perfumerías y otros rubros. En Provincia Compras, del 13 al 18, habrá financiación en 12 pagos para categorías seleccionadas; la propuesta de 24 cuotas concluyó el viernes 9.

Banco Ciudad mantiene la financiación en 24 cuotas sin interés para productos seleccionados de Tienda Ciudad hasta el martes 13. Las acciones en indumentaria y perfumerías finalizaron el viernes 9, mientras que los descuentos anunciados para librerías terminaron el jueves 8.

Más alternativas y requisitos para acceder

Brubank tendrá beneficios del 12 al 18 de octubre con tarjeta de crédito. Parfumerie ofrecerá entre nueve y 12 cuotas sin interés; Luz de Mar, Compañía del Sol y La Martina, entre tres y 12. En Sportline, Adidas, Sportotal, FreeKick y Vallejos Calzados, los planes serán de entre tres y nueve pagos.

Supervielle cuenta durante octubre con propuestas que también pueden aprovecharse para el Día de la Madre. En Coto, anunció un 30% de ahorro sin tope los martes con MODO y los jueves mediante NFC con débito Visa. Los clientes IDT tendrán ese mismo porcentaje en restaurantes adheridos de jueves a domingo, con límite de $50.000. La entidad también dispone de financiación en comercios de hogar y servicios turísticos.

Para obtener cada beneficio deben coincidir la fecha, el local participante, la tarjeta y el canal de pago requerido. Los límites pueden aplicarse por compra, usuario o período, y el mayor porcentaje de ahorro no necesariamente se combina con el plan más extenso de financiación.