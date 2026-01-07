Un auto se prendió fuego sobre ruta provincial 6

Un incendio vehicular se produjo durante la madrugada de este lunes en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 176, en Tala, y demandó la intervención de personal policial y de bomberos. El siniestro obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en ambos carriles y no se registraron personas lesionadas.

Según se informó desde el Puesto de Control Vial Tala, el hecho ocurrió alrededor de la 1:36, cuando se tomó conocimiento de un incendio que afectaba a un automóvil que circulaba por la traza provincial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba envuelto en llamas.

El rodado involucrado fue un Toyota Etios, dominio NRN-284, que era conducido por un hombre, de 45 años, domiciliado en la ciudad de Villaguay. De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor logró descender del vehículo antes de que el fuego se propagara, por lo que no sufrió lesiones.

Respecto a la mecánica del siniestro, se indicó que el incendio se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico que provocó un foco ígneo en la parte frontal del automóvil, específicamente en el sector del motor. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron la totalidad del vehículo, ocasionando daños materiales totales.

En el lugar trabajó personal del Puesto de Control Vial Tala, efectivos de la comisaría de Gobernador Sola y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Maciá, quienes realizaron las tareas de extinción del fuego y aseguraron la zona para evitar riesgos a los conductores que transitaban por el sector.

Como medida preventiva, el tránsito fue interrumpido de manera momentánea en ambos carriles hasta que finalizaron las tareas de enfriamiento y se retiraron los restos del vehículo siniestrado de la calzada. Posteriormente, la circulación fue restablecida de forma normal.

