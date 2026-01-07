Se incendió una vivienda en Paraná y una persona fue hospitalizada

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en calle Dorrego de Paraná. Al arribar los bomberos, el fuego había consumido casi toda la estructura. Una persona fue asistida y trasladada al hospital por inhalación de monóxido de carbono.
Un incendio se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Dorrego, en la ciudad de Paraná, y demandó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, fuerzas policiales y personal de emergencias sanitarias. Como consecuencia del siniestro, una persona debió ser trasladada al Hospital San Martín por inhalación de monóxido de carbono.
Según se informó, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras ser alertada por un incendio declarado en una vivienda. Al arribo del personal, el fuego ya había afectado casi la totalidad de la estructura, por lo que las tareas se centraron en la prevención, enfriamiento y sofocación de los focos activos que aún permanecían en el lugar.
Desde Bomberos explicaron que los trabajos también incluyeron el resguardo de las viviendas linderas, con el objetivo de evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona. Las tareas se extendieron durante varios minutos hasta lograr el control total del siniestro.
En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores. Además, se hizo presente personal policial de la Comisaría Octava, que permaneció en el lugar realizando tareas de prevención y seguridad mientras se desarrollaban las acciones de emergencia.