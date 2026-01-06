Secuestraron más de $170 millones en efectivo transportados en camioneta tras control en Ruta 9

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar la procedencia del dinero y establecer si existieron irregularidades o maniobras ilícitas vinculadas a su traslado. Ocurrió domingo en la provincia de Tucumán.
Un importante procedimiento policial se llevó a cabo durante la noche del domingo en la provincia de Tucumán. El secuestro de un importante monto de dinero se llevó a cabo, en el marco del Operativo Lapacho.
Efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo detectaron el traslado irregular de una suma millonaria de dinero en un vehículo que intentaba ingresar a la provincia por la Ruta Nacional N° 9.
Durante el control de una camioneta, los uniformados descubrieron más de 170 millones de pesos en efectivo ocultos en el interior del rodado. Al momento de ser requerido, el conductor no pudo presentar documentación que acreditara el origen ni el motivo del traslado del dinero, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes.
Presentaron documentación
Tras tomar conocimiento del hecho, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el secuestro de la totalidad del dinero incautado, incluso luego de que una persona se presentara manifestando ser la propietaria de la suma y aportara documentación, la cual quedó sujeta a un exhaustivo análisis judicial.
La investigación continúa para determinar la procedencia de los fondos y establecer si existieron irregularidades o delitos vinculados al traslado de la suma millonaria. Por otro lado, la Justicia evaluará la validez de la documentación presentada.
Mientras tanto, el dinero permanece bajo custodia judicial y el caso sigue abierto, en el marco de los controles reforzados que se realizan en los accesos a la provincia por la Ruta 9, detalla el portal de Contexto Tucumán.