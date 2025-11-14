Camión chocó dos autos estacionados en el semáforo: uno fue retenido por falta de documentación

Un siniestro vial involucró a dos automóviles y un camión, este viernes por la mañana en la intersección de la ex ruta 18 y avenida Entre Ríos, en la localidad de San Salvador. De acuerdo con los datos confirmados por fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un Scania colisionó desde atrás a un Renault 9 y un Renault 19, ambos detenidos a la altura del semáforo.

Según se informó, la maniobra derivó en un choque en cadena que, pese a la violencia del impacto, no dejó personas lesionadas. Una ambulancia acudió al lugar, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Personal de Tránsito Municipal trabajó en la zona y procedió a la retención del Renault 19, debido a inconsistencias en la documentación presentada por el conductor. En paralelo, agentes policiales desviaron el tránsito hacia los bulevares laterales para evitar congestionamientos.

La ruta permaneció parcialmente cortada hasta que finalizaron las actuaciones correspondientes y se retiraron los vehículos involucrados.

La Policía indicó que las causas del siniestro aún se tratan de establecer, aunque el impacto inicial del camión sobre los dos autos sería el punto de partida de la reconstrucción.

Se labraron las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación del hecho.