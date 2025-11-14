Abandonaron 178 kilos marihuana y hojas de coca al huir de un control

Un grupo de personas descartó 46 bultos con 178 kilos de marihuana y 672 kilos de hojas de coca al advertir la presencia de una patrulla. Los involucrados escaparon monte adentro y la carga fue decomisada. Ocurrió en Salta
Un grupo de personas abandonó 46 bultos que contenían marihuana y hojas de coca en estado natural tras advertir la proximidad de una patrulla en la zona fronteriza de Aguas Blancas, Salta. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando individuos que se desplazaban con cargas voluminosas huyeron en distintas direcciones al ser detectados.
La situación fue alertada inicialmente por el Sistema Tecnológico de Vigilancia, que reportó movimientos compatibles con el transporte de sustancias ilícitas. A partir de ese aviso, personal que realizaba patrullajes a pie se dirigió hacia el área señalada.
Huida entre la vegetación
Los involucrados fueron visualizados en un sector conocido como “La Viguera”, donde transitaban con bultos de gran tamaño. Al notar la aproximación de los uniformados, se despojaron de la carga de manera inmediata y escaparon aprovechando la espesura del monte, lo que impidió su localización en el momento.
Tras asegurar la zona, el personal operativo constató que se trataba de 46 bultos abandonados. Un equipo del Destacamento Móvil 5 se sumó para colaborar en el traslado de la carga hacia la subunidad correspondiente.
El contenido de los bultos
Con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Orán, se procedió a la apertura e inspección de los paquetes. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron la presencia de 178 kilos 100 gramos de cannabis sativa y 672 kilos de hojas de coca en estado natural.
Todo el material fue inmediatamente decomisado en el marco de las infracciones previstas en la Ley 23.737 de Estupefacientes y la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Control y vigilancia reforzada
La zona de Aguas Blancas es considerada un punto clave para el tráfico de sustancias debido al terreno selvático y a los pasos irregulares utilizados por organizaciones delictivas. Por ello, se mantienen operativos permanentes con apoyo tecnológico y patrullas pedestres, orientados a detectar movimientos sospechosos y actuar con rapidez.