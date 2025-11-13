 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en departamento Uruguay

Hijo de reconocido músico entrerriano despistó y volcó su auto en Ruta 39: fue rescatado por Bomberos

El hijo de un conocido músico entrerriano, sufrió un vuelco en Ruta 39 y fue asistido por un trabajador hasta la llegada de los Bomberos, quienes lograron liberarlo de entre los hierros y trasladarlo al hospital local.

13 de Noviembre de 2025
Violento siniestro vial en una curva de Ruta 39.
Violento siniestro vial en una curva de Ruta 39. Foto: (Canal 5 Univisión).

REDACCIÓN ELONCE

El hijo de un conocido músico entrerriano, sufrió un vuelco en Ruta 39 y fue asistido por un trabajador hasta la llegada de los Bomberos, quienes lograron liberarlo de entre los hierros y trasladarlo al hospital local.

Hijo de conocido músico entrerriano volcó su auto en Ruta 39. Un violento despiste seguido de vuelco se registró este jueves, sobre la Ruta 39 en la zona de Rocamora, departamento Uruguay. En ese sector, donde la traza presenta una curva pronunciada, un Renault Megane perdió el control, salió de la calzada y avanzó casi 200 metros por la banquina hasta terminar volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba, muy cerca de las vías del ferrocarril.

 

El único ocupante del vehículo, identificado como Ariel Velázquez, hijo del reconocido músico entrerriano Víctor Velázquez, quedó atrapado en el habitáculo debido a que una de sus extremidades quedó aprisionada entre los hierros retorcidos.

 

Asistencia inmediata y operativo de rescate

 

Un trabajador de ENERSA, Sergio Bach, que circulaba por la zona al momento del siniestro, fue quien detuvo la marcha y brindó las primeras asistencias. Al constatar que el conductor no podía salir por sus propios medios, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

 

Minutos después arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, a la que se sumaron unidades del Cuartel Central y del Destacamento Rocamora. El operativo se desarrolló con rapidez: mediante herramientas hidráulicas y maniobras de estabilización, los rescatistas lograron liberar a Velázquez y trasladarlo en una ambulancia hacia el hospital Sagrado Corazón de Jesús para su atención médica.

 

Relato del conductor

 

De acuerdo al testimonio brindado por Velázquez, viajaba desde Rosario del Tala hacia Basavilbaso cuando “algo” se cruzó en su trayectoria. Al intentar esquivarlo, realizó un brusco volantazo que provocó la pérdida total del control del vehículo, lo que derivó en el posterior vuelco debido a las irregularidades del terreno, según publicó Canal 5 Univisión.

 

En el lugar trabajaron funcionarios de la Policía de Entre Ríos, pertenecientes a la jurisdicción de Rocamora, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y comenzaron a establecer las circunstancias que originaron el siniestro. (Con información de

Canal 5 Univisión).

Temas:

Departamento Uruguay ruta 39 despiste accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso