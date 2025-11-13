Hijo de reconocido músico entrerriano despistó y volcó su auto en Ruta 39: fue rescatado por Bomberos

REDACCIÓN ELONCE
El hijo de un conocido músico entrerriano, sufrió un vuelco en Ruta 39 y fue asistido por un trabajador hasta la llegada de los Bomberos, quienes lograron liberarlo de entre los hierros y trasladarlo al hospital local.
Hijo de conocido músico entrerriano volcó su auto en Ruta 39. Un violento despiste seguido de vuelco se registró este jueves, sobre la Ruta 39 en la zona de Rocamora, departamento Uruguay. En ese sector, donde la traza presenta una curva pronunciada, un Renault Megane perdió el control, salió de la calzada y avanzó casi 200 metros por la banquina hasta terminar volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba, muy cerca de las vías del ferrocarril.
El único ocupante del vehículo, identificado como Ariel Velázquez, hijo del reconocido músico entrerriano Víctor Velázquez, quedó atrapado en el habitáculo debido a que una de sus extremidades quedó aprisionada entre los hierros retorcidos.
Asistencia inmediata y operativo de rescate
Un trabajador de ENERSA, Sergio Bach, que circulaba por la zona al momento del siniestro, fue quien detuvo la marcha y brindó las primeras asistencias. Al constatar que el conductor no podía salir por sus propios medios, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Minutos después arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, a la que se sumaron unidades del Cuartel Central y del Destacamento Rocamora. El operativo se desarrolló con rapidez: mediante herramientas hidráulicas y maniobras de estabilización, los rescatistas lograron liberar a Velázquez y trasladarlo en una ambulancia hacia el hospital Sagrado Corazón de Jesús para su atención médica.
Relato del conductor
De acuerdo al testimonio brindado por Velázquez, viajaba desde Rosario del Tala hacia Basavilbaso cuando “algo” se cruzó en su trayectoria. Al intentar esquivarlo, realizó un brusco volantazo que provocó la pérdida total del control del vehículo, lo que derivó en el posterior vuelco debido a las irregularidades del terreno, según publicó Canal 5 Univisión.
En el lugar trabajaron funcionarios de la Policía de Entre Ríos, pertenecientes a la jurisdicción de Rocamora, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y comenzaron a establecer las circunstancias que originaron el siniestro. (Con información de
Canal 5 Univisión).