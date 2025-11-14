Un hombre murió tras caer a una piscina: habría estado alcoholizado

La víctima, un hombre de 60 años, falleció tras caer a una piscina en un salón de fiestas del barrio Aeropuerto en Paso de los Libres. Las primeras averiguaciones indican que habría perdido el equilibrio bajo efectos del alcoho
Un hombre de 60 años murió tras caer a una piscina en un salón de fiestas de Paso de los Libres, Corrientes. El episodio se registró en un predio ubicado en el barrio Aeropuerto, donde la víctima —de apellido Fernández— se encontraba participando de una reunión social.
De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Los testigos señalaron que perdió el equilibrio mientras intentaba realizar sus necesidades fisiológicas, situación que derivó en su caída al agua.
Constataron el fallecimiento en el lugar
El personal policial acudió de inmediato al salón tras ser alertado por los presentes. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Ante esa situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno para iniciar las actuaciones judiciales correspondientes.
La escena fue preservada para el trabajo de los investigadores, quienes buscaron establecer con mayor precisión la mecánica de lo ocurrido y descartar la participación de terceros.
Investigación en curso
Hasta el momento, no trascendieron otros detalles sobre las circunstancias previas al hecho. La Fiscalía de Paso de los Libres continuará recolectando testimonios y elementos que permitan reconstruir la secuencia completa durante la reunión. (El Litoral)