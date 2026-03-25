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Policiales Este miércoles

Robaba ladrillos de un comedor comunitario en Victoria y terminó detenida

El hecho ocurrió durante la madrugada en un espacio solidario de la ciudad; la sospechosa fue sorprendida mientras escondía los materiales en un terreno cercano y quedó a disposición de la Justicia.

25 de Marzo de 2026
Ladrillos robados en Victoria.
Ladrillos robados en Victoria.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un espacio solidario de la ciudad; la sospechosa fue sorprendida mientras escondía los materiales en un terreno cercano y quedó a disposición de la Justicia.

Un episodio policial se registró en Victoria durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo, cuando una mujer fue detenida tras ser sorprendida mientras sustraía materiales de un comedor comunitario.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una persona que retiraba elementos del comedor “Copita de Leche”, ubicado en la intersección de calles Yapeyú y Matheu.

 

A partir de esa comunicación, personal policial se dirigió rápidamente al lugar y logró identificar a la sospechosa en plena acción.

 

 

La intervención policial

 

Al arribar al sitio, efectivos de la Comisaría Suburbios de Victoria observaron a una mujer que se encontraba retirando ladrillos del comedor comunitario.

 

Según informó LT39, la persona intentaba ocultar los materiales en un terreno baldío cercano, lo que motivó su inmediata aprehensión en el lugar.

 

Detenida en Victoria.
Detenida en Victoria.

 

En total, se secuestraron alrededor de 60 ladrillos que habían sido retirados del espacio solidario.

 

Detención y causa judicial

 

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención de la mujer, de 50 años, por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

 

 

La acusada fue trasladada y quedó alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Victoria, mientras avanza la causa judicial.

 

Los materiales recuperados fueron secuestrados y puestos a disposición de la investigación.

Temas:

Victoria comedor comunitario Robo
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