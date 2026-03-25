Investigan la muerte de un hombre en Concordia: habría consumido alcohol y drogas

La justicia de Concordia, bajo las directivas del fiscal Martín Núñez, se encuentra investigando el fallecimiento de un hombre de 43 años, ocurrido durante la madrugada del pasado sábado 21 de marzo. Se habla de un posible caso de sobredosis.

Según se indicó, el funcionario judicial ordenó la autopsia del sujeto, quien se encontraba en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid al 600 al momento del hecho.

Al lugar acudió personal policial tras el aviso de que un hombre se encontraba descompuesto. En simultáneo, se hizo presente personal sanitario, que constató el fallecimiento del sujeto que se encontraba dentro del baño del domicilio.

De acuerdo a los primeros datos, esta persona se encontraba junto a un amigo, quien manifestó que ambos habían consumido alcohol y cocaína. En ese contexto, comenzó a sentirse mal, por lo que optó por ducharse y posteriormente se desvaneció dentro del baño.

En relación a las causas del deceso, Concordia Policiales indica que el objeto de la autopsia es determinar con precisión la causa de la muerte. Si bien la principal sospecha es que se trate de una sobredosis de cocaína, los resultados definitivos dependerán de los análisis toxicológicos, que requieren el estudio de la sangre y demandan tiempo.