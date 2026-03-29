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Retuvieron el auto a conductor alcoholizado por maniobras peligras en acceso a Paraná

Retuvieron un automóvil Volkswagen Bora gris a cuyo conductor se acusó de realizar maniobras peligrosas en la vía pública; además, tampoco tenía el seguro correspondiente para circular.

29 de Marzo de 2026
Auto secuestrado en Paraná
Auto secuestrado en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Retuvieron un automóvil Volkswagen Bora gris a cuyo conductor se acusó de realizar maniobras peligrosas en la vía pública; además, tampoco tenía el seguro correspondiente para circular.

Retuvieron un automóvil Volkswagen Bora gris a cuyo conductor se acusó de realizar maniobras peligrosas en la vía pública; el hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en calles Soler y Antonio Crespo de Paraná.

 

Fuentes policiales confirmaron que, tras la intervención de los uniformados e inspectores de tránsito, se confirmó que el automovilista dio positivo al test de alcoholemia: tenía 0.92 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Finalmente, el rodado fue secuestrado porque, además, el conductor no contaba con el seguro correspondiente para circular.

 

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