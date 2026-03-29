Misión Artemis II: cómo será el regreso tripulado a la Luna tras 50 años

La misión Artemis II marcará el regreso tripulado a la Luna tras más de 50 años, en un contexto completamente distinto al de la carrera espacial de la Guerra Fría. Desde el último vuelo del programa Apolo en 1972, la humanidad no volvió a enviar astronautas hacia el satélite natural, aunque ahora ese camino está cerca de retomarse con un nuevo enfoque científico y tecnológico.

Si se cumple el cronograma previsto por la NASA, el lanzamiento se realizará el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna en un trayecto que no incluirá alunizaje, pero que será fundamental para evaluar si los sistemas están preparados para futuras misiones tripuladas hacia la superficie, publicó Clarín.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y se desarrollará a bordo de la cápsula Orion, impulsada por el cohete SLS. El objetivo central será poner a prueba cada etapa del vuelo en condiciones reales, en lo que se considera un paso clave para retomar la exploración lunar.

Una misión clave para el futuro

Desde el ámbito científico remarcaron que Artemis II funcionará como una instancia de transición hacia misiones más complejas. “Artemis II actúa como una misión de transición crítica que allana el camino para las futuras misiones que incluirán el alunizaje”, explicó Araceli Barrera, integrante del equipo mecánico térmico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Tras el despegue, la nave realizará maniobras en órbita terrestre antes de iniciar el viaje hacia la Luna. El recorrido no será directo, sino que está diseñado para evaluar el comportamiento de los sistemas en cada etapa del trayecto.

El plan incluye un sobrevuelo del satélite y el regreso mediante una trayectoria de “retorno libre”, que aprovecha la gravedad lunar para garantizar el regreso a la Tierra incluso ante eventuales fallas, sin necesidad de maniobras complejas.

Quiénes integran la tripulación

La misión contará con cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Se trata de una tripulación que marca un hito, ya que por primera vez participarán en un vuelo lunar una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta no estadounidense.

La tripulación de Artemis II

Tres de ellos cuentan con experiencia previa en misiones espaciales, mientras que Hansen realizará su primer viaje. Durante el vuelo, compartirán el espacio reducido de la cápsula Orion, donde deberán convivir y trabajar durante más de un millón de kilómetros de recorrido.

La nave representa un avance respecto a las utilizadas en el programa Apolo, con mayor capacidad, sistemas de soporte vital mejorados y protección ante radiación, lo que permitirá sostener misiones de mayor duración en el espacio profundo.

Participación argentina en la misión

La misión Artemis II también contará con participación argentina a través del microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE junto a instituciones científicas del país. Este dispositivo será transportado como carga secundaria en el cohete que impulsará la cápsula Orion.

Un microsatélite argentino se sumará a la misión Artemis de la NASA

Se trata de un CubeSat diseñado para operar a grandes distancias de la Tierra y que permitirá medir radiación, validar comunicaciones y analizar el comportamiento de componentes en condiciones de espacio profundo.

El satélite fue seleccionado por la NASA entre proyectos internacionales y será el único de origen latinoamericano en esta misión, lo que representa un avance significativo para el desarrollo espacial argentino.

Un nuevo escenario global

El regreso a la Luna se produce en un contexto internacional diferente al de las misiones Apolo. Actualmente, múltiples países avanzan en sus propios programas de exploración lunar, lo que amplía el mapa de actores en el espacio.

India logró un alunizaje en 2023, China proyecta misiones tripuladas, Japón desarrolla exploraciones robóticas y la Agencia Espacial Europea participa en el programa Artemis.

En este escenario, la Luna vuelve a posicionarse como un objetivo estratégico, con proyectos que apuntan no solo a la exploración, sino también a la permanencia y el desarrollo de una economía lunar.

Más de cinco décadas después del último vuelo tripulado, Artemis II representa el primer paso concreto hacia ese regreso, en una nueva etapa de la exploración espacial.