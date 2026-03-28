Retienen vehículos que participaron en choque por alcoholemia positiva: conductor tenía 2.75 g/l

El siniestro ocurrió en la ciudad de Crespo y derivó en controles que detectaron alcohol en sangre en uno de los conductores. Ambos rodados fueron trasladados al depósito municipal.
Retienen vehículos que participaron de un choque por alcoholemia positiva en Crespo, donde un conductor registró 2,75 g/l de alcohol en sangre tras un siniestro ocurrido durante la noche del sábado en una transitada intersección.
El hecho se produjo sobre avenida Independencia, casi Stronatti, en el cruce férreo que conecta con Los Constituyentes, donde colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Corven 110 cc.
Según informó el segundo jefe de la Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, el utilitario era conducido por un hombre de 36 años, mientras que la moto era guiada por un ciudadano de 39, quien viajaba acompañado por una mujer de 36. Todos los involucrados son residentes de la ciudad.
Controles y alcoholemia positiva
Tras el impacto, la acompañante del motovehículo fue trasladada de manera preventiva al Hospital San Francisco de Asís debido a una descompensación vinculada al shock sufrido.
En el lugar intervino personal policial, agentes de tránsito municipal, la Guardia Urbana y el servicio de emergencias, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.
Durante el procedimiento, se practicaron test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado negativo para el motociclista y positivo para el conductor de la camioneta.
El dosaje indicó una graduación de 2,75 g/l de alcohol en sangre, valor ampliamente superior al permitido, lo que motivó la inmediata intervención de los inspectores.
Retención de vehículos y actuaciones
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, las autoridades dispusieron la retención de ambos rodados involucrados en el siniestro vial. En el caso de la camioneta, la medida respondió al resultado positivo del test de alcoholemia, mientras que la motocicleta fue retenida por carecer de la documentación habilitante para circular, publicó Estación Plus.
Finalmente, las unidades fueron trasladadas al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, que determinará las sanciones correspondientes.