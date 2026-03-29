Detectaron un envoltorio con cocaína a la pasajera de un colectivo en Ruta 44

Un envoltorio de nylon que contenía clorhidrato de cocaína fue secuestrado a la pasajera de un colectivo durante un control policial desarrollado anoche sobre la Ruta Provincial 44 en el departamento Federación.
Detectaron y secuestraron estupefacientes a la pasajera de un colectivo durante un control policial desarrollado en la noche el sábado a la altura del kilómetro 5 ½ de la Ruta Provincial 44 en el departamento Federación.
Fuentes policiales comunicaron que personal de la División Drogas Peligrosas Federación detuvo la marcha de un colectivo y, tras una inspección en el interior de la unidad, se confirmó que una pasajera llevaba estupefacientes entre sus prendas. Con la debida autorización judicial, se llevó a cabo una requisa personal en el marco de una presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).
Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron incautar:
- Un envoltorio de nylon que contenía clorhidrato de cocaína.
- Un teléfono celular.
- Tres pasajes de colectivo.
- Dinero en efectivo por un total de $26.450.
Durante el operativo fueron identificadas tres personas (dos mujeres y un hombre), sin que se dispusieran detenciones al momento, quedando todos supeditados a la causa.
La intervención se realizó bajo la órbita del Juzgado de Garantías de Federación, a cargo del Dr. Rondoni Caffa, con intervención de la Fiscal Dra. Josefina Penón, quienes ordenaron las diligencias de rigor.
Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de la Policía de Entre Ríos en la prevención y combate del microtrafico, intensificando los controles en puntos estratégicos de la provincia.