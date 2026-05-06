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Recuperaron un auto robado en Paraná y detuvieron a un sospechoso 

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de que personal policial detectara a dos sujetos trasladando un automóvil en actitud sospechosa. El vehículo había sido robado de la vía pública.

6 de Mayo de 2026
Recuperaron un auto robado en Paraná
Recuperaron un auto robado en Paraná

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de que personal policial detectara a dos sujetos trasladando un automóvil en actitud sospechosa. El vehículo había sido robado de la vía pública.

Durante la madrugada de este miércoles, personal policial recuperó un auto robado en la vía pública y detuvo a uno de los sospechosos involucrados.

 

Según se informó a Elonce, efectivos que se encontraban apostados sobre calle Borges de Paraná, observaron a dos hombres en actitud sospechosa trasladando un vehículo. Al advertir la presencia policial, uno de ellos escapó rápidamente del lugar, mientras que el otro fue demorado por los uniformados.

 

Tras el procedimiento, los agentes inspeccionaron el automóvil y hallaron documentación en el interior del rodado, lo que permitió identificar al propietario del vehículo.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron con el dueño, quien confirmó que el automóvil le había sido sustraído de la vía pública en la zona de calles Borges y Luis A. Ruiz.

 

La situación fue informada a la autoridad judicial interviniente, que dispuso el traslado del aprehendido hacia la Alcaidía de Tribunales.

Además, se ordenó que, una vez formalizada la denuncia correspondiente por parte del damnificado, el vehículo secuestrado fuera restituido a su propietario.

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